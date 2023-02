Xu hướng du lịch năm 2023: Mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống trở thành chuyến du lịch

Photo : YONHAP News

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 31/1 công bố kết quả phân tích dữ liệu lớn, cho biết xu hướng du lịch năm 2023 là "M.O.M.E.N.T".M.O.M.E.N.T là viết tắt từ chữ cái đầu tiên của các cụm từ tiếng Anh "Meet the local" (Gặp gỡ người dân địa phương), "Outdoor, leisure travel" (Du lịch dã ngoại, giải trí), "Memorable time in rural area" (Khoảng thời gian đáng nhớ tại làng quê), "Eco-friendly travel" (Du lịch thân thiện môi trường), "Need for longer stay" (Du lịch lưu trú), "Trip to enjoy hobbies" (Du lịch theo sở thích).Tổng cục Du lịch Hàn Quốc giải thích nhu cầu du lịch sau một thời gian dài bị kìm nén vì dịch COVID-19 được bình thường hóa trở lại, mỗi khoảnh khắc trong đời sống thường ngày của người dân đều có thể trở thành một chuyến đi.Dựa trên kết quả phân tích dữ liệu lớn, KTO nhận thấy sự quan tâm lớn hướng tới các nội dung du lịch địa phương, như trải nghiệm quán ăn ngon, đặc sản, văn hóa, lịch sử của địa phương. Ngoài ra, mối quan tâm tới hoạt động dã ngoại như đi bộ, leo núi, các môn thể thao giải trí như quần vợt, golf, lướt sóng đều tăng dần, kéo theo là loại hình du lịch trải nghiệm, du lịch để tận hưởng sở thích cá nhân.Do nhiều công ty chuyển sang cho nhân viên làm việc từ xa, làm việc tại nhà, ranh giới giữa cuộc sống và công việc dần bị xóa nhòa, nhiều người sẽ muốn du lịch kết hợp kỳ nghỉ, có thể kéo dài một tháng, để trải nghiệm cuộc sống tại một "nơi xa" trong thời gian dài.