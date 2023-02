Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục theo dõi về khả năng tái bùng phát làn sóng lây nhiễm COVID-19

Photo : YONHAP News

Ngày 1/2, Điều phối viên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương kiêm Chủ tịch Ủy ban quản lý an toàn và thảm họa thuộc Bộ Hành chính và an toàn Kim Seong-ho đánh giá quy định đeo khẩu trang trong không gian kín để phòng dịch COVID-19 được điều chỉnh từ bắt buộc sang khuyến nghị áp dụng từ ngày 30/1 là một bước ngoặc quan trong để người dân quay trở về đời sống thường nhật như trước đại dịch.Ông Kim cho biết thành quả này có được là nhờ vào sự cống hiến của đội ngũ y tế tuyến đầu, những nhân viên phòng dịch cũng như toàn bộ người dân đã tích cực tuân thủ các quy tắc phòng dịch.Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 30/1 vẫn quyết định duy trì trạng thái khẩn cấp về y tế công cộng đối với dịch COVID-19, nên mối lo ngại về dịch bệnh này vẫn chưa biến mất. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 là 0,08% (tuần thứ hai tháng 1), vẫn ở mức cao; tỷ lệ tái nhiễm liên tục tăng sau tuần thứ ba của tháng 10 năm ngoái, đạt 22,8%.Chính phủ hiện đang theo dõi chặt chẽ khả năng tái bùng phát làn sóng lây nhiễm sau khi quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín được điều chỉnh và xem xét tình hình ca nhiễm nhập cảnh từ Trung Quốc, để kiểm soát ổn định tình hình phòng dịch.Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ rà soát và hướng dẫn người dân phải đeo khẩu trang tại các cơ sở dễ lây nhiễm, cũng như dồn toàn lực để quản lý đề phòng xảy ra các vụ lây nhiễm tập thể tại trường học.Ông Kim chỉ ra rằng việc người dân tham gia tiêm phòng và có ý thức phòng dịch là hết sức quan trọng để bảo vệ những người thuộc nhóm rủi ro cao và có thể hoàn toàn quay trở về đời sống thường nhật. Ông kêu gọi người ngoài 60 tuổi tiêm vắc-xin mũi bổ sung, và toàn bộ người dân tuân thủ quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng.Trong một tin liên quan, tính đến 0 giờ ngày 1/2, Hàn Quốc ghi nhận 20.420 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng hơn 800 ca so với ngày thứ Tư tuần trước. Tuy nhiên, do tuần trước là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên có ít mẫu xét nghiệm hơn, và có thể nhận định ca mắc mới đang duy trì xu thế giảm.Số ca mắc nặng phải nhập viện điều trị là 359 người, ở ngưỡng 300 ca ngày thứ hai liên tiếp. Có 42 ca tử vong, tăng 18 ca so với một ngày trước. Hệ số lây nhiễm, thước đo đánh giá làn sóng lây lan dịch COVID-19, là 0,75, duy trì dưới mức 1 tuần thứ 4 liên tiếp.