Tiền điện tăng vọt do nhu cầu sưởi ấm trong tháng 1 tăng

Photo : YONHAP News

Người dân Hàn Quốc đang lo ngại giá điện sẽ tăng vọt trong tháng 2 trước tình hình khủng hoảng chi phí sưởi ấm vào mùa đông đang diễn ra trên toàn quốc.Theo thông báo của Chính phủ cuối năm ngoái, giá điện tháng 1 năm nay sẽ được nâng mạnh lên thành 13,1 won/kWh; mức tăng cao nhất trong vòng 42 năm kể từ năm 1981. Tỷ lệ tăng là 9,5%.Đặc biệt, thời tiết rét đậm trong tháng trước nên người dân dùng nhiều các thiết bị sưởi ấm bằng điện như quạt sưởi, khiến lượng điện sử dụng tăng vọt. Do đó, người dân dự kiến sẽ phải chịu gánh nặng lớn hơn về các chi phí công được phản ánh trong hóa đơn nhận được vào tháng 2.Thông thường, nhu cầu sưởi ấm trong tháng 1 sẽ cao hơn tháng 12 do có nhiều ngày rét hơn, lượng điện sử dụng cũng vì thế sẽ nhiều hơn.Nhiệt độ thấp nhất tại thủ đô Seoul trong ngày 25/1 đã rớt xuống còn -17,3 độ C, thấp thứ 9 trong số các mức nhiệt độ thấp nhất đo được tại Seoul từ tháng 1 năm 1973. Và cũng có nhiều ngày trời giá rét khi nhiệt độ cơ thể cảm nhận được rớt xuống dưới mức -20 độ C.Trong năm ngoái, Chính phủ đã ba lần nâng giá điện vào các tháng 4, 7 và 10. Giá điện bình quân trên mỗi m​ét vuông ​tại các căn hộ chung cư trên toàn quốc trong tháng 1 đã tăng 16% so với tháng 12 năm 2021.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên ước tính chi phí sưởi ấm thực chất đã tăng vọt gấp 1,54 lần vào tháng 12 năm ngoái nếu so với một năm trước đó.