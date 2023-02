Tổng thống Hàn Quốc thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về thực thi năng lực răn đe mở rộng

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 31/1 đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul), trao đổi về tình hình an ninh trên bán đảo Hàn Quốc, phương án thực thi năng lực răn đe mở rộng và các vấn đề nổi cộm trong hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật.Cố vấn quảng bá Văn phòng Tổng thống Kim Eun-hye cho biết tại buổi gặp gỡ, Tổng thống Yoon đã nhấn mạnh về việc thực hiện một cách thực chất các cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ trước tình hình an ninh thay đổi trên bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống đánh giá cao phương án quân đội hai nước năm nay sẽ lần đầu tiên tiến hành tập trận chung "Lá chắn tự do Ulchi" trong suốt 11 ngày không dừng vào khoảng nửa đầu năm, cũng như mở rộng quy mô diễn tập cơ động ngoài trời.Tổng thống Hàn Quốc cũng đánh giá chuyến thăm Seoul lần này của Bộ trưởng Austin đã thể hiện được quyết tâm vững chắc của Washington về phòng vệ liên quân, củng cố hơn nữa vị thế của mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ được phát triển thành "mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu".Đáp lại, Bộ trưởng Austin cho biết Mỹ sẽ tăng cường hơn nữa năng lực thực thi răn đe hạt nhân giữa hai nước Hàn-Mỹ nhằm đối phó với mối đe dọa từ hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, nỗ lực để có thể lấy được sự tin tưởng từ người dân Hàn Quốc.Ông Austin đánh giá đồng minh Hàn-Mỹ là trục trọng tâm của an ninh khu vực Đông Bắc Á, là đồng minh cùng chia sẻ giá trị của tự do, và dân chủ và đang vững mạnh hơn bất cứ lúc nào. Washington sẽ nỗ lực hết sức để phòng thủ liên hợp.Tổng thống Yoon và Bộ trưởng Austin đều có chung nhận định về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác an ninh giữa ba nước Hàn-Mỹ-Nhật nhằm đối phó và kìm hãm mối đe dọa từ hạt nhân và tên lửa của miền Bắc. Hai bên nhất trí sẽ thực hiện các bài toán hợp tác thêm giữa ba bên, bao gồm phương án chia sẻ thông tin cảnh báo theo thời gian thực giữa Seoul, Washington và Tokyo, nội dung được lãnh đạo thượng đỉnh ba nước nhất trí trong Tuyên bố chung tại Phnom Penh (Campuchia).