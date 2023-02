Cán cân thương mại Hàn Quốc thâm hụt 12,6 tỷ USD trong tháng 1

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/2 công bố trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 46,27 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, tháng giảm thứ 4 liên tiếp kể từ sau tháng 10/2022.Tổng kim ngạch xuất khẩu giảm do ảnh hưởng lớn từ kết quả xuất khẩu chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc. Trong tháng 1, xuất khẩu chíp bán dẫn đã giảm tới hơn 44% so với cùng kỳ năm trước do đơn giá chíp nhớ và nhu cầu giảm mạnh.Xét theo khu vực, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm hơn 30%, mức giảm sâu nhất, xuất khẩu sang thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Mỹ cũng bị giảm.Bộ Công nghiệp phân tích nền kinh tế toàn cầu đình trệ, tình hình ngành chíp bán dẫn xấu đi, khiến tổng kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước.Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 1 đạt 58,96 tỷ USD, giảm 2,6%. Theo đó, cán cân thương mại tháng 1 thâm hụt 12,69 tỷ USD, lần đầu tiên vượt 10 tỷ USD trong lịch sử thống kê. Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 25 năm kể từ cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á, cán cân thương mại của Hàn Quốc thâm hụt 10 tháng liên tiếp kể từ tháng 4 năm ngoái.Chính phủ nhận định tình hình thâm hụt thương mại hiện đang hết sức nghiêm trọng, đặt mục tiêu nâng gấp đôi khoản tiền hỗ trợ xuất khẩu lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và nhà máy điện nguyên tử.Tuy nhiên, Chính phủ dự báo tình hình thâm hụt cán cân thương mại sẽ dần được cải thiện khi yếu tố mùa vụ giảm đi và việc Trung Quốc nối lại hoạt động kinh tế đem lại hiệu quả trên thực tế.