SK Hynix ghi nhận thua lỗ gần 1,4 tỷ USD trong quý IV/2022

Photo : YONHAP News

Hãng SK Hynix ngày 1/2 công bố trong quý IV năm ngoái, hãng thua lỗ 1.701,2 tỷ won (1,38 tỷ USD) so với cùng kỳ một năm trước đó. Doanh thu quý IV đạt 7.698,6 tỷ won (6,25 tỷ USD), lỗ ròng 3.523,5 tỷ won (2,87 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên SK Hynix kinh doanh thua lỗ trong vòng 10 năm qua kể từ sau quý III/2012. Tỷ lệ lỗ trên doanh thu đạt 22%.Lợi nhuận kinh doanh cả năm 2022 đạt 7.006,6 tỷ won (5,69 tỷ USD), giảm 43,5% so với một năm trước. Doanh thu cả năm đạt 44.648,1 tỷ won (36,26 tỷ USD), tăng 3,8% so với năm 2021, nhưng lợi nhuận ròng chỉ đạt 2.438,9 tỷ won (1,98 tỷ USD), giảm 74,6%.SK Hynix cho biết trong năm 2022, doanh thu của hãng tiếp tục đà tăng trưởng, nhưng từ nửa cuối năm, lĩnh vực chíp bán dẫn tiếp tục đi xuống, khiến lợi nhuận kinh doanh bị giảm so với năm trước. Do môi trường kinh doanh ngày càng bất ổn, công ty đang phải cắt giảm chi phí và đầu tư, chỉ tập trung vào các thị trường tăng trưởng, nỗ lực giảm thiểu cú sốc.