Photo : YONHAP News

Theo hãng phân phối phim NEW, tính đến sáng ngày 1/2, số lượng khán giả tới rạp xem phim hoạt hình thể thao "The First Slam Dunk" của Nhật Bản đạt 2,01 triệu người.Theo đó, đây là bộ phim hoạt hình thứ 5 của Nhật Bản cán mốc 2 triệu khán giả tới rạp tại Hàn Quốc, sau các phim "Demon Slayer" (2020), "Your Name" (2016), "Howl's Moving Castle" (2004), "Spirited Away" (2001).Phim hoạt hình "The First Slam Dunk" được chuyển thể từ bộ truyện tranh "Slam Dunk" từng được đăng dài kỳ trên tạp chí truyện tranh "Weekly Shonen Jump" của Nhật Bản từ năm 1990-1996, đã tạo ra một làn sóng bóng rổ tại cả Nhật Bản và Hàn Quốc vào những năm 1990.Kịch bản của phim do tác giả của bộ truyện tranh Inoue Takehiko và đạo diễn cùng chấp bút. Phim được khởi chiếu tại Hàn Quốc vào ngày 4/1, trở nên ăn khách do được nhiều khán giả truyền tai nhau.Theo thống kê của hệ thống rạp CGV, 70% khán giả xem phim này ở độ tuổi 30-40, được phân tích là tới xem phim để hoài niệm về bộ truyện tranh yêu thích thời niên thiếu.