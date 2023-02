Photo : YONHAP News

Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) ngày 1/2 (giờ địa phương) công bố báo cáo về tình trạng phổ biến hạt nhân và tên lửa của Trung Quốc. Báo cáo chỉ ra rằng Chính phủ Bắc Kinh dù đã ngừng can dự trực tiếp vào việc xuất khẩu các mặt hàng liên quan tới hạt nhân và tên lửa, song các doanh nghiệp và cá nhân của nước này vẫn đang tiếp tục xuất khẩu các mặt hàng liên quan cho Bắc Triều Tiên và Iran.Báo cáo cũng cho biết các quan chức Chính phủ Mỹ còn lo ngại rằng các doanh nghiệp Trung Quốc đang hỗ trợ phổ biến vũ khí tại hai nước trên như tài trợ vốn trái phép hay rửa tiền.Đặc biệt, CRS viện dẫn báo cáo do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố năm 2019, cho biết Chính phủ Washington đã nhiều lần quan ngại về sự yếu kém của hệ thống ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh. Các doanh nghiệp Trung Quốc được cho là đang cung cấp các mặt hàng thuộc đối tượng của Cơ chế kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR) cho các nước như Bắc Triều Tiên, Iran, Syria và Pakistan.Báo cáo đưa ra lo ngại về việc Bắc Kinh rửa tiền, cung cấp dịch vụ tài chính trái phép, và có khả năng liên quan tới việc huy động vốn trái phép.CRS nhắc lại báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố năm 2018, chỉ ra rằng các doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc có liên quan tới các hành vi huy động tài chính để Bình Nhưỡng và Tehran mua sắm vũ khí hủy diệt hàng loạt.Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield trong buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1/2 (giờ địa phương) khẳng định Mỹ đang lên án mạnh mẽ các hành động của Bắc Triều Tiên tại Hội đồng bảo an, song Trung Quốc và Nga đã lợi dụng quyền phủ quyết để phản đối.Bà Greenfield cho biết Hội đồng bảo an và 13 nước thành viên của Hội đồng bảo an đều đồng lòng ủng hộ mạnh mẽ việc lên án các động thái của miền Bắc, và sẽ tiếp tục lên án trong bối cảnh nước ngày càng gia tăng các vụ thử nghiệm tên lửa.