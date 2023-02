Giá tiêu dùng tháng 1 tại Hàn Quốc tăng 5,2%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/2 đã công bố báo cáo xu hướng giá tiêu dùng tháng 1. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng trước đạt 110,11 điểm (mức chuẩn 100 điểm của năm 2020), tăng 5,2% so với một năm trước, mức tăng cao hơn 0,2% so với tháng 12 năm ngoái.Như vậy, đây là lần đầu sau ba tháng kể từ tháng 10/2022, quy mô lạm phát đã tăng cao hơn so với tháng trước đó. Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng sau khi đạt 5,4% vào tháng 5 năm ngoái, vẫn liên tục duy trì ở mức 5% tháng thứ 9 liên tiếp.Xét theo từng mặt hàng, giá điện, gas, nước tăng 28,3%, mức cao kỷ lục kể từ khi lập thống kê liên quan từ năm 2010 cho tới nay. Do giá điện được nâng ba lần trong năm ngoái rồi lại được nâng tiếp vào tháng 1 vừa qua, nên chi phí điện, gas đô thị và chi phí sưởi ấm đã tăng lần lượt 29,5%, 36,2% và 34%.Giá hàng hóa cũng tăng 6,7% so với một năm trước; trong đó sản phẩm công nghiệp tăng 6%. Giá thực phẩm chế biến tăng 10,3%, tương tự tháng 12 năm ngoái; giá dầu mỏ tăng 5%, mức tăng chững lại.Giá nông sản, chăn nuôi và thủy sản tăng 1,1%. Cụ thể, giá thủy sản tăng 7,8%, sản phẩm chăn nuôi tăng 0,6%. Tuy nhiên, bất chấp các loại rau tăng giá, nhưng giá các sản phẩm nông sản nói chung giảm 0,2%, xu thế giảm tháng thứ hai liên tiếp.Giá dịch vụ tăng 3,8%, với giá dịch vụ ăn ngoài tăng 7,7% khiến giá dịch vụ cá nhân tăng 5,9%.Chỉ số giá sinh hoạt, gồm các mặt hàng có tần suất mua và tỷ trọng chi tiêu cao, thể hiện giá tiêu dùng theo cảm nhận của người dân, tăng 6,1% so với một năm trước. Vật giá cơ bản, phản ánh xu hướng cơ bản của vật giá (chỉ số giá tiêu dùng trừ mặt hàng nông sản và các loại xăng, dầu), tăng 5%, mức tăng cao nhất sau mức tăng 5,2% của tháng 2 năm 2009.Cục Thống kê quốc gia phân tích giá tiêu dùng tháng 1 tăng mạnh so với tháng trước là do ảnh hưởng từ việc giá điện tăng.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) dự đoán giá tiêu dùng trong tháng 2 có khả năng sẽ duy trì ở mức 5%. Tình hình trong và ngoài nước vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn như giá nguyên vật liệu gia tăng do Trung Quốc nối lại các hoạt động kinh tế.