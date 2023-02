Xe tải của Trung Quốc vận chuyển vật tư sang Bắc Triều Tiên hai ngày liên tiếp

Photo : YONHAP News

Các nguồn thạo tin về Bắc Triều Tiên ngày 1/2 cho biết xe tải chở hàng của Trung Quốc đã hai ngày liên tiếp vận chuyển vật tư sang thành phố Rason của miền Bắc thông qua cửa khẩu ở thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.Nguồn tin tại thành phố Hồn Xuân cho biết trong hai ngày 31/1 và 1/2, khoảng 4-5 chiếc xe tải chở hàng đã vượt qua cầu trên sông Đồ Môn thông qua cửa khẩu ở thành phố Hồn Xuân, tiến vào thành phố Rason của miền Bắc. Các xe tải này vận chuyển chủ yếu các vật tư dùng để sản xuất gia công theo yêu cầu của doanh nghiệp Trung Quốc tại thành phố Rason, chỉ có một số mặt hàng là theo yêu cầu của Bắc Triều Tiên.Một nguồn tin khác lại cho biết trong ngày 3/2, sẽ có khoảng 4-5 xe tải nữa vận chuyển hàng hóa sang miền Bắc qua cửa khẩu ở thành phố Hồn Xuân.Đây là lần đầu tiên sau ba năm kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 khiến Bắc Kinh đóng cửa đường bộ ở khu vực biên giới, các xe tải chở hàng của Trung Quốc mới vận chuyển hàng hóa sang Bắc Triều Tiên.Ngày 8/1 vừa qua, Bắc Kinh đã nới lỏng các biện pháp phòng dịch và mở cửa biên giới trở lại, nên việc vận chuyển hàng hóa qua đường bộ trở nên tự do hơn. Trước đó, nhiều xe tải của Trung Quốc cũng từng chở hàng sang thành phố Rason qua cửa khẩu ở Hồn Xuân vào ngày 4/1 vừa qua.Khi đó, một nguồn thạo tin ở Hồn Xuân cho biết do tuyến đường bộ Trung-Triều bị phong tỏa để phòng dịch nên các doanh nghiệp Trung Quốc tại thành phố Rason gặp khó khăn trong việc cung ứng nguyên vật liệu để sản xuất các mặt hàng gia công. Vì thế, các doanh nghiệp này đã yêu cầu được phép nhập hàng hóa từ Trung Quốc và được chính quyền miền Bắc đồng ý. Do đó, trong thời gian tới các xe tải sẽ tiếp tục chở hàng từ Trung Quốc sang Bắc Triều Tiên nhưng không định kỳ.Cùng với đó, nguồn tin khác lại cho biết gần đây cũng phát hiện thấy xe tải chở hàng từ huyện Trường Bạch, thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm sang thành phố Hyesan thuộc tỉnh Ryanggang của miền Bắc. Có ba xe tải đứng trên cây cầu nối với hải quan ở thành phố Hyesan, trong đó một số hàng hóa đã được bốc dỡ ngay trên cầu. Một người dân ở huyện Trường Bạch cho biết có người đi sang phía miền Bắc, có người kéo theo xe đẩy, tất cả đều là người Bắc Triều Tiên.Các chuyên gia cho rằng có thể miền Bắc đã nới lỏng phong tỏa biên giới sau khi tình hình COVID-19 tại Trung Quốc đã phần nào ổn định. Tuy nhiên, gần đây, thủ đô Bình Nhưỡng đã phải phong tỏa do phát sinh nhiều ca sốt nghi nhiễm COVID-19 trước thềm kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên 8/2, nên miền Bắc trước mắt sẽ chưa mở cửa toàn diện biên giới.