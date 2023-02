Doanh số bán xe ô tô Hyundai và Kia tại Mỹ đều đạt mức cao kỷ lục trong tháng 1

Photo : YONHAP News

Công ty bán lẻ ô tô Hyundai tại Mỹ (HMA) công bố doanh số bán hàng trong tháng 1 đã bán đạt 52.001 chiếc, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.Theo đó, hãng ô tô Hyundai đã lập được một kỷ lục mới về doanh số bán hàng theo tháng trong ba tháng liên tiếp.Doanh số bán lẻ cho khách hàng phổ thông đạt 48.247 chiếc, cao kỷ lục trong 6 tháng liên tiếp.Thành tích bán hàng thuận lợi trong tháng 1 của Hyundai là nhờ vào các dòng xe thân thiện với môi trường. Doanh số bán xe hybrid (xe lai chạy bằng cả xăng và điện) Elantra đã tăng vọt 574% so với một năm trước; xe điện Kona tăng 334% và xe hybrid Santafe tăng 191%, dòng IONIQ 5 cũng tăng 57%.Cùng với đó, công ty bán lẻ ô tô Kia tại Mỹ (KA) cũng đã bán được tổng cộng 51.938 xe ô tô trong tháng trước, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tháng thứ 6 liên tiếp xác lập kỷ lục về doanh số bán hàng. Doanh số tháng trước cũng là mức cao kỷ lục xét riêng các tháng 1.4 dòng xe lập kỷ lục về doanh số bán hàng mới của KA gồm xe hybrid Niro, Sportage, xe thể thao SUV Telluride và Carnival. Doanh số bán xe điện cũng đã tăng 128% so với một năm trước.