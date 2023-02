Tổng thư ký Liên hợp quốc lo ngại sâu sắc về việc Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới sau khi kết thúc cuộc hội đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) vào ngày 1/2 (giờ địa phương), Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin cho biết ông Guterres thể hiện sự ủng hộ toàn diện đối với những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm đạt được hòa bình bền vững cho bán đảo Hàn Quốc.Lãnh đạo Liên hợp quốc nhận định rằng việc Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân sẽ là đòn quyết định tới hòa bình khu vực và thế giới, lo ngại sâu sắc về việc nước này khiêu khích và thử hạt nhân.Với tư cách là một thành viên có trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế, Hàn Quốc sẽ cùng Liên hợp quốc làm tròn vai trò của mình để bảo vệ và mở rộng tự do cho người dân thế giới, vì hòa bình và thịnh vượng của nhân loại. Seoul sẽ tăng cường đóng góp cho hoạt động gìn giữ, thiết lập hòa bình của Liên hợp quốc.Tại cuộc gặp, ông Park nhắc lại về sự quan tâm đặc biệt của Hàn Quốc về hợp tác kỹ thuật số, điều mà Tổng thống Yoon Suk-yeol đã nhấn mạnh trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào năm ngoái. Ngoại trưởng cũng đã trình bày về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, một chiến lược trong khu vực đầu tiên của Hàn Quốc.Trước đó, Ngoại trưởng Park Jin cũng đã hội đàm với Đại sứ các nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, trao đổi ý kiến về vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Tại đây, ông Park đã kêu gọi Hội đồng bảo an có biện pháp đối phó quyết liệt với việc Bình Nhưỡng liên tục vi phạm nghị quyết trừng phạt. Ông cũng hối thúc các nước thành viên Hội đồng bảo an và Liên hợp quốc thực thi đúng nghị quyết để khiến Bắc Triều Tiên quay lại đàm phán phi hạt nhân hóa.