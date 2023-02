Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên công bố kế hoạch hỗ trợ cho xuất khẩu và đầu tư ngành chế tạo

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 3/2 đã tổ chức Hội nghị các Bộ trưởng kinh tế khẩn cấp kiêm Hội nghị đối sách xuất khẩu và đầu tư, rà soát điều kiện theo từng ngành chế tạo và thảo luận, công bố phương án hỗ trợ nhằm mở rộng xuất khẩu và đầu tư.Tình hình ngành công nghiệp trong nửa đầu năm dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn do giá chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Hàn Quốc, rớt giá trong thời gian ngắn.Đầu tư thiết bị đã quay về xu thế giảm trong quý IV trước tình hình kinh tế trì trệ và lãi suất cao. Các cơ quan chủ chốt trong nước dự báo mảng đầu tư thiết bị sẽ tăng trưởng âm trong năm nay.Xuất khẩu đã tháng thứ 4 liên tiếp giảm so với cùng kỳ một năm trước, cán cân thương mại cũng thâm hụt 11 tháng liền. Cán cân thương mại tháng 1 vừa qua thâm hụt 12,69 tỷ USD, lần đầu tiên quy mô thâm hụt vượt mốc 10 tỷ USD trong lịch sử thống kê liên quan kể từ năm 1956.Tuy nhiên, Bộ Công nghiệp nhận định xuất khẩu xe ô tô, pin, đóng tàu và màn hình sẽ được mở rộng trong năm nay. Do đó, Bộ có kế hoạch sẽ đầu tư cho 10 ngành chế tạo lớn với quy mô 100.000 tỷ won (81,5 tỷ USD), tương tự năm ngoái.Xét theo ngành nghề, ngành chíp bán dẫn sẽ được rót vốn đầu tư 47.000 tỷ won (38,3 tỷ USD), xe ô tô 16.000 tỷ won (13 tỷ USD), màn hình 14.000 tỷ won (11,4 tỷ USD), pin 8.000 tỷ won (6,5 tỷ USD), thép 4.800 tỷ won (3,9 tỷ USD), hóa dầu 4.000 tỷ won (3,2 tỷ USD), đóng tàu 2.000 tỷ won (1,6 tỷ USD).Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên có kế hoạch sẽ tập trung hai phần ba khoản ngân sách để hỗ trợ cho ngành xuất khẩu trong nửa đầu năm nay. Bộ sẽ cung cấp khoản tài chính thương mại quy mô 360.000 tỷ won (293,7 tỷ USD), mức lớn nhất trong năm nay; hỗ trợ để doanh nghiệp có thể dễ dàng được cấp chứng nhận ở nước ngoài, cửa ải đầu tiên khi xuất khẩu.Cùng với đó, Chính phủ sẽ xúc tiến hỗ trợ nguồn ngân sách 81.000 tỷ won (66 tỷ USD) để đầu tư thiết bị, nghiên cứu và phát triển (R&D) cho ngành chế tạo, rót 30 tỷ USD để thúc đẩy các hoạt động nhằm thu hút các nhà đầu tư người nước ngoài.Bộ Công nghiệp cũng dự kiến sẽ thảo luận chặt chẽ với Quốc hội để sớm lập các quy định luật nhằm nâng mức khấu trừ thuế đối với các công nghệ chiến lược quốc gia, và chế độ khấu trừ thuế đầu tư tạm thời.Bộ trưởng Công nghiệp Lee Chang-yang nhấn mạnh trong điều kiện nền kinh tế thực dự kiến gặp nhiều khó khăn vào nửa đầu năm nay, Chính phủ sẽ tập trung hỗ trợ mảng xuất khẩu trong nửa đầu năm, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, nhằm mang lại hiệu quả tối đa giúp phục hồi nền kinh tế vào nửa cuối năm, khi mà điều kiện kinh tế toàn cầu và ngành chíp bán dẫn được kỳ vọng sẽ cải thiện.