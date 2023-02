Chính phủ Hàn Quốc nỗ lực tìm kiếm phương án hỗ trợ đầu tư, xuất khẩu trong năm 2023

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Bộ trưởng hữu quan kinh tế vào sáng ngày 3/2, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho đã tiến hành rà soát về các điều kiện xuất khẩu, đầu tư và xu hướng giá cả trong năm 2023.Phó Thủ tướng đánh giá nền kinh tế thực của Hàn Quốc gần đây đang bắt đầu chịu tác động từ việc các nước trên thế giới thắt chặt tiền tệ, ngành chíp bán dẫn đi xuống. Ít nhất là trong nửa đầu năm nay, các điều kiện kinh tế như xuất khẩu, đầu tư sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Do đó, Chính phủ sẽ lập Hội nghị Bộ trưởng về đối sách đầu tư, xuất khẩu, kiểm tra chặt chẽ các điều kiện xuất khẩu, đầu tư theo từng ngành nghề, dốc toàn lực chính sách các ban ngành kinh tế để hỗ trợ doanh nghiệp. Mỗi một ban ngành sẽ chỉ định một cán bộ chuyên trách về đầu tư, xuất khẩu. Mọi công chức các ban ngành hữu quan kinh tế phải coi mình là "nhân viên kinh doanh", chăm lo xuất khẩu, đầu tư theo từng ngành nghề, mặt hàng của doanh nghiệp.Chính phủ cũng sẽ mở rộng ban rà soát chung liên ngành 24/24 giờ về tình hình kinh tế, khởi động ngay ban đối sách khẩn cấp về xuất khẩu, đầu tư. Các ban ngành sẽ kiểm tra thường xuyên tình hình xuất khẩu, đầu tư theo từng lĩnh vực chính, tích cực tìm kiếm phương án đối phó.Mặt khác, Chính phủ quyết định tăng cường hợp tác với chính quyền địa phương để ổn định các loại phí công cộng. Trong tháng 1, giá tiêu dùng tăng 5,2%, tăng nhẹ so với tháng trước nhưng phù hợp với dự báo ban dầu. Trong quý I năm nay, giá tiêu dùng dự kiến vẫn tăng ở ngưỡng 5%, nhưng áp lực tăng giá sẽ giảm dần sau khi qua quý II, và dần ổn định càng về nửa cuối năm. Do đó, Chính phủ sẽ tăng cường trao đổi với các địa phương để ổn định tối đa các loại phí công cộng, hiện đang được thảo luận tăng giá.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ giảm ổn định giá nông sản, chăn nuôi, thủy sản hiện đang bị tăng cao do ảnh hưởng từ đợt rét đậm rét hại. Mỗi tuần, Chính phủ sẽ chọn ra các mặt hàng có giá tăng vọt để hỗ trợ giảm giá 20%. Ngoài ra, Chính phủ sẽ thảo luận với doanh nghiệp để ổn định giá các mặt hàng thực phẩm chế biến, như kéo dài giảm thuế nhập khẩu với các mặt hàng nguyên liệu thực phẩm chính.