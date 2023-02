Photo : KBS News

Công ty chuyên phân tích chuỗi khối Chainanalysis của Mỹ ngày 1/2 (giờ địa phương) công bố Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2023, cho biết lượng tiền ảo bị đánh cắp trong năm 2022 lên tới 3,8 tỷ USD, tăng 500 triệu USD so với một năm trước đó.Xét theo tháng, quy mô tiền ảo bị đánh cắp vào tháng 10 năm ngoái là lớn nhất, với 32 vụ và 775,7 triệu USD tiền ảo bị đánh cắp.Đặc biệt, phần lớn các vụ đánh cắp tiền ảo đều do những tin tặc có dính líu tới Bắc Triều Tiên thực hiện, như nhóm tin tặc Lazarus. Báo cáo cho biết trong năm ngoái, các nhóm tin tặc miền Bắc đã đánh cắp 1,65 tỷ USD tiền ảo, chiếm 43,4% tổng số tiền ảo bị đánh cắp của cả năm. Đây là quy mô lớn nhất từ trước tới nay, cao gấp ba lần so với con số 428,8 triệu USD của năm 2021.Lượng tiền ảo bị các tổ chức tin tặc Bắc Triều Tiên đánh cắp đã tăng mạnh qua các năm, từ 1,5 triệu USD trong năm 2016 lên 1,65 tỷ USD vào năm 2022. Tổng số tiền ảo bị các tin tặc miền Bắc đánh cắp trong 7 năm qua đạt hơn 3,22 tỷ USD.Trước đó, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) nhận định tổ chức tin tặc liên quan tới miền Bắc đã đứng đằng sau vụ tấn công sàn giao dịch tiền ảo, đánh cắp 600 triệu USD vào tháng 3 năm ngoái, và vụ đánh cắp 100 triệu tiền ảo vào tháng 6 cùng năm.Theo Liên hợp quốc, Bắc Triều Tiên hiện đang phụ thuộc lớn vào nguồn tiền đánh cắp được từ các vụ tấn công mạng để phục vụ cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.Trong năm 2022, miền Bắc đã thực hiện tổng cộng 41 vụ phóng tên lửa, trong đó có 8 lần phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), hơn 70 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ cũng nhận định Bắc Triều Tiên đã hoàn tất khâu chuẩn bị để thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 7.Công ty Chainanalysis cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu của miền Bắc năm 2020 chỉ đạt 142 triệu USD. Do đó, thật không ngoa khi cho rằng tiền ảo mà nước này cung cấp được chiếm phần lớn trong nền kinh tế miền Bắc.Các tin tặc miền Bắc chủ yếu thực hiện hành vi phạm tội dựa vào điểm yếu về cơ cấu giao dịch của thị trường tài chính phi tập trung (DeFi), ứng dụng về tài chính được xây dựng trên nền tảng chuỗi khối (blockchain). 82% vụ đánh cắp tiền ảo trong năm ngoái là lợi dụng điểm yếu này.Báo cáo chỉ ra rằng các vụ đánh cắp tiền ảo cho thấy xu thế tăng rõ rệt, song các nước cũng đang tăng cường các biện pháp đối phó như ngăn chặn rửa tiền và thu hồi các các khoản tiền có được do phạm tội.