Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Park Min-soo trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 3/2 cho biết số ca mắc COVID-19 mới tính đến 0 giờ cùng ngày là khoảng 15.000 người, giảm 53% so với một tuần trước.Số ca nhiễm nặng phải nhập viện điều trị là 308 người, đà giảm ba tuần liền. Công suất vận hành giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 nặng là 17,6%. Hệ số lây nhiễm, chỉ số thể hiện xu thế lây lan dịch COVID-19, là 0,75, tuần thứ 4 liên tiếp dưới mức 1. Trong ngày 2/2, có 5 ca mắc COVID-19 trên tổng số 286 người nhập cảnh từ Trung Quốc với visa cư trú ngắn hạn.Thứ trưởng Park nhận định bất chấp đợt nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày và quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín được điều chỉnh, song tình hình phòng dịch vẫn đang duy trì xu thế ổn định.Tuy nhiên, ông Park cho rằng vẫn chưa thể nới lỏng cảnh giác bởi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuần này vẫn duy trì tình trạng y tế khẩn cấp công cộng đối với dịch COVID-19. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi và ngăn chặn các biến thể mới du nhập vào trong nước, quản lý chặt chẽ hệ thống phòng dịch và đối phó y tế.Thứ trưởng Park kêu gọi người dân tuân thủ các quy tắc phòng dịch trong đời sống như thường xuyên rửa tay, thông gió trong phòng kín và đeo khẩu trang tại bệnh viện, cơ sở tôn giáo, cơ sở dễ lây lan dịch bệnh. Người thuộc nhóm có rủi ro lây nhiễm cao nên tiêm vắc-xin COVID-19 mũi bổ sung để nâng cao hiệu quả ngăn ngừa bệnh trở nặng nếu mắc COVID-19.