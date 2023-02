Washington khẳng định các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ chỉ mang tính chất phòng ngự

Photo : YONHAP News

Nhà Trắng ngày 2/2 (giờ địa phương) khẳng định việc Mỹ và các nước đối tác trong khu vực tập trận chung không phải là một động thái khiêu khích đối với Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh miền Bắc lên án các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ.Trả lời phỏng vấn qua văn bản với hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Nhà trắng cho rằng cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ chỉ là các cuộc diễn tập thông thường, hoàn toàn tương tự với các cuộc tập trận trong quá khứ. Quan chức này nhấn mạnh Washington vẫn đang tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác nhằm đảm bảo cho hòa bình và ổn định trong khu vực.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định cuộc tập trận quân sự chung của liên quân Hàn-Mỹ đã được thực hiện liên tục trong một thời gian dài, và chỉ mang tính chất là phòng ngự thông thường nhằm hỗ trợ cho an ninh của cả Mỹ và Hàn Quốc.Washington đưa ra lập trường trên là nhằm phản ứng với việc Bắc Triều Tiên sáng ngày 2/2 (giờ Hàn Quốc) đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn Bộ Ngoại giao, lên án kế hoạch tập trận của liên quân Hàn-Mỹ và những nội dung thảo luận tại Hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ. Động thái này của Mỹ được phân tích là nhằm nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận chung của liên quân hai nước từ trước đến nay chỉ mang tính chất là phòng ngự, ngăn chặn những nỗ lực của miền Bắc hòng gia tăng cẳng thẳng; qua đó đứng ra quản lý tình hình.Trong tuyên bố đưa ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận vận hành phương tiện răn đe mở rộng của liên quân Hàn-Mỹ dự kiến diễn ra trong tháng này, cũng như việc liên quân hai nước tập trận cơ động ngoài trời với quy mô và phạm vi được mở rộng là nhằm châm ngòi cho một cuộc đối đầu toàn diện.Tuyên bố nhắc đến phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sau khi hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc tại Seoul về việc triển khai thêm tài sản chiến lược của Mỹ, đồng thời khẳng định nếu Washington tiếp tục đưa các tài sản chiến lược tới bán đảo Hàn Quốc và khu vực lân cận thì Bình Nhưỡng sẽ có các hoạt động kiềm chế tương ứng. Tuyên bố cũng có nội dung khẳng định miền Bắc không hề hứng thú với các cuộc tiếp xúc và đối thoại với Mỹ, nước đang theo đuổi chính sách đối đầu và thù địch với Bắc Triều Tiên.Ngày 1/2 vừa qua, Không quân Hàn-Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung trên không đầu tiên trong năm nay trên không phận vùng biển phía Tây Hàn Quốc, huy động các tài sản chiến lược của Mỹ như máy bay ném bom B-1B.Người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng nhấn mạnh Washington không có ý đồ thù địch với Bình Nhưỡng, mà vẫn theo đường lối ngoại giao một cách nghiêm túc và liên tục đề xuất thảo luận tất cả những nội dung lo ngại giữa hai nước cũng như trong khu vực. Những nỗ lực ngoại giao này sẽ giúp ích lớn cho cả đôi bên và khu vực, nên Mỹ sẵn sàng gặp gỡ phái đoàn đại diện miền Bắc tại địa điểm và thời gian thuận tiện. Cùng với đó, Washington sẽ thực thi toàn diện nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác để kìm hãm các chương trình phát triển vũ khí trái phép, đe dọa tới an ninh trong khu vực của miền Bắc.