Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế năm nay xuống 1,5%

Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI) thuộc Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 3/1 công bố báo cáo xu hướng và triển vọng kinh tế, trong đó điều chỉnh hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2023 xuống còn 1,5%, thấp hơn 0,4% so với mức dự báo trước đó với lý do tốc độ suy giảm kinh tế cuối năm ngoái tăng nhanh.Triển vọng tăng trưởng kinh tế 1,5% cũng thấp hơn 0,2% so với dự báo 1,7% của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra.KERI phân tích do không có động lực tăng trưởng kinh tế trong nước để vượt qua suy thoái kinh tế toàn cầu, nên kinh tế Hàn Quốc sẽ chính thức đối đầu với khủng hoảng trong năm nay.Phía Viện nghiên cứu nhận định nếu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tiếp tục thắt chặt tiền tệ, và nợ tư nhân vẫn ở mức cao gây khủng hoảng thị trường tài chính thì quy mô giảm tỷ lệ tăng trưởng kinh tế có thể sẽ còn lớn hơn. Hơn nữa, khả năng hỗ trợ về mặt chính sách cũng giảm do chi tiêu tài chính quá mức để đối phó với đại dịch COVID-19, nên việc hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế là điều không thể tránh khỏi.Ở lĩnh vực nhu cầu trong nước, tiêu dùng ở khối tư nhân dự kiến sẽ tăng trưởng 2,4%, giảm 2% so với năm ngoái. Triển vọng tăng trưởng ở lĩnh vực đầu tư thiết bị là -2,5% do gánh nặng huy động vốn gia tăng trước tình hình lãi suất bất chấp ngành chíp bán dẫn được đầu tư mạnh. Đầu tư xây dựng dự đoán sẽ đạt tỷ lệ tăng trưởng -0,5% do gián đoạn thi công vì giá nguyên vật liệu gia tăng.Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng được dự đoán sẽ đạt 3,4%, thấp hơn 1,7% so với năm ngoái trong bối cảnh giá nguyên vật liệu quốc tế sẽ dần ổn định sau nửa đầu năm 2023, sức mạnh đồng đô-la Mỹ giảm. Xuất khẩu dự đoán sẽ tăng trưởng 1,2%, thấp hơn 1,9% so với năm ngoái do xuất khẩu chíp bán dẫn chững lại. Cán cân thương mại dự đoán sẽ dừng lại ở mức 14,5 tỷ USD, do quy mô thâm hụt cán cân dịch vụ tăng.Viện nghiên cứu kinh tế nhận định nếu nền kinh tế Trung Quốc có quy mô thu hẹp lớn hơn dự đoán hay xuất khẩu các mặt hàng chủ lực khác ngoài chíp bán dẫn không đạt kết quả như kỳ vọng thì đà tăng của xuất khẩu có khả năng sẽ giảm mạnh hơn nữa.