Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng ba tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 3/2 công bố thống kê về dự trữ ngoại hối. Tính tới cuối tháng 1, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt 429,97 tỷ USD, tăng 6,81 tỷ USD so với cuối tháng 12 năm ngoái. Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc từng giảm vào các tháng 8,9,10 năm ngoái, sau đó tăng trở lại vào tháng 11, duy trì ba tháng tăng liên tiếp.Một quan chức BOK cho biết quy mô dự trữ ngoại hối tăng là nhờ giá trị quy đổi các tài sản ngoại hối khác sang đồng USD và khoản tiền gửi bằng ngoại hối tại các cơ quan tài chính tăng. Trong tháng trước, đồng USD giảm khoảng 1,5% giá trị, do đó giá trị các tài sản ngoại hối khác khi quy đổi sang đồng USD tăng.Các loại chứng khoán có giá, như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, đạt 371,42 tỷ USD, tăng 1,73 tỷ USD so với một tháng trước. Tiền gửi đạt 34,17 tỷ USD, tăng 4,82 tỷ USD. Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) tại Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đạt 15,55 tỷ USD, tăng 210 triệu USD.Vị thế ròng tại IMF (IMF Reserve Position), tức quyền được rút một phần tiền trong khoản đóng góp nghĩa vụ cho IMF, đạt 4,54 tỷ USD, tăng 50 triệu USD. Dự trữ vàng vẫn giữ nguyên là 4,79 tỷ USD do được thể hiện theo mức giá mua vào, không phản ánh giá thị trường.Quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tính tới cuối tháng 12 năm ngoái là 423,2 tỷ USD, đứng thứ 9 thế giới. Trung Quốc đứng thứ nhất với 3.127,7 tỷ USD, thứ hai là Nhật Bản 1.227,6 tỷ USD, thứ ba là Thụy Sĩ 924 tỷ USD. Tiếp theo là các nước Nga, Ấn Độ, Đài Loan, Ả-rập Xê-út, Hong Kong.