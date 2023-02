Dự đoán gần 30% người cao tuổi Hàn Quốc sẽ lâm vào hoàn cảnh nghèo nàn vào năm 2085

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu lương hưu quốc gia Hàn Quốc đã công bố kết quả nghiên cứu về mô hình triển vọng nghèo đói, trong đó dự đoán tỷ lệ người cao tuổi gặp hoàn cảnh khó khăn của Hàn Quốc năm 2075 sẽ giảm xuống còn 26,34%, song sẽ tăng trở lại lên 29,8% vào năm 2085.Tỷ lệ này cao khoảng gấp hai lần so với mức dự đoán bình quân của các nước thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).Nguyên nhân lớn nhất khiến tỷ lệ nghèo ở tầng lớp cao tuổi tăng là do tỷ trọng thu nhập nhận được từ Nhà nước như lương hưu quốc gia, lương hưu cơ bản còn thấp.Tỷ trọng thu nhập nhận được từ nguồn trợ cấp của cơ quan Nhà nước trong thu nhập của người cao tuổi năm 2020 chỉ chiếm 25,5%. Tỷ trọng này không chỉ thấp so với các nước thành viên OECD, mà còn cách biệt hơn gấp đôi so với các nước như Nhật Bản hay Australia.Đặc biệt, tại Hàn Quốc, tiền lương hưu chiếm tỷ trọng rất thấp trong khoản thu nhập nhận được từ nguồn trợ cấp quốc gia.Ngoài ra, một nguyên nhân nữa được chỉ ra đó là tình trạng gia tăng hộ gia đình một thành viên và hộ gia đình có vợ chồng đều cao tuổi.Viện nghiên cứu lương hưu quốc gia cho rằng Chính phủ cần thiết phải cải thiện các chính sách như kéo dài độ tuổi nghỉ hưu trên thị trường lao động, tăng tỷ lệ thay thế thu nhập thực tế bằng cách nâng độ tuổi tham gia lương hưu quốc gia. Cùng với đó, Chính phủ cũng cần cải thiện các chính sách đảm bảo thu nhập cho người cao tuổi nói chung, như trợ cấp Nhà nước hay lương hưu cơ bản.