Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin ngày 3/2 (giờ địa phương) đã có buổi gặp gỡ với phóng viên thường trú sau khi kết thúc cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken.Tại đây, Ngoại trưởng Park tiết lộ hiện Seoul đang thảo luận với Washington về chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Yoon Suk-yeol, song chưa đi đến quyết định cụ thể.Hai bên hiện đang xúc tiến chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Yoon với mục tiêu là trong nửa đầu năm nay, sớm là vào khoảng tháng 3, tháng 4. Hàn Quốc đặt mục tiêu là thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước, nhưng đến thời điểm hiện tại hai bên vẫn chưa quyết định cụ thể về hình thức chuyến thăm.Ngoại trưởng Park Jin thăm Mỹ từ ngày 1/2, và đã tới thành phố New York và thủ đô Washington để liên tiếp hội đàm với các quan chức chủ chốt như Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan, Ngoại trưởng Antony Blinken, và các quan chức Quốc hội Mỹ.Bộ trưởng Park cho biết trong chuyến thăm lần này, ông đã gặp gỡ các lãnh đạo ngoại giao và an ninh của Mỹ, thảo luận phương án nhằm nâng mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ lên thành "đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu". Hai bên đều có chung ý kiến về việc đổi mới quan hệ đồng minh song phương thành đồng minh hành động vì tương lai.