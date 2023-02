Chỉ số giá điện, gas và nhiên liệu khác tăng gần 32% trong tháng 1

Photo : YONHAP News

Cổng thông tin thống kê quốc gia (KOSIS) thuộc Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 5/2 công bố số liệu cho biết chỉ số giá điện, gas và nhiên liệu khác trong tháng trước đạt 135,75 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 31,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là mức tăng cao nhất sau 24 năm 9 tháng kể từ tháng 4 năm 1998 (38,2%), thời điểm khủng hoảng tiền tệ châu Á.Chỉ số giá điện, gas và nhiên liệu khác được tính khi chỉ số giá tiêu dùng được phân loại theo từng mục đích chi tiêu, phản ánh xu hướng giá nhiên liệu được dùng tại hộ gia đình, chủ yếu là tiền điện, gas đô thị, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) dùng để đun nấu, dầu hỏa, chi phí sưởi ấm.Cụ thể, giá điện đã tăng tới 29,5% so với một năm trước, mức cao nhất sau 42 năm kể từ tháng 1 năm 1981 (36,6%). Gas đô thị và chi phí sưởi ấm đều tăng tương tự như mức tăng từ tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái, lần lượt là 36,2% và 34%. Giá điện được điều chỉnh tăng trong tháng trước, sau ba lần tăng trước đó vào tháng 4, 7 và 10 năm ngoái. Giá gas cũng được nâng 4 lần trong năm 2022 vào tháng 4, 5, 7 và 10.Giá dầu hỏa, chủ yếu được dùng ở các địa phương không được cung cấp gas đô thị, đã tăng 37,7% so với một năm trước.Thêm vào đó, thời tiết rét đậm trong tháng 1 vừa qua càng tạo thêm gánh nặng về chi phí nhiên liệu cho người dân.Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tổng thể đã chững lại sau khi đạt đỉnh 6,3% vào tháng 7 năm ngoái, song vật giá theo cảm nhận của người dân vẫn còn ở mức cao.Giá thực phẩm và đồ uống không cồn trong tháng 1 tăng 5,8%, mức tăng nhiều hơn so với một tháng trước đó (5,2%). Nguyên nhân là do giá nông sản như rau màu tăng do thời tiết giá rét, và giá thực phẩm chế biến tăng.Dự kiến giá điện, gas và phí giao thông công cộng sẽ còn tiếp tục được nâng trong thời gian tới, gia tăng gánh nặng về giá cả theo cảm nhận của người dân.