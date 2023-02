Đảng đối lập nhất trí đệ trình phương án luận tội Bộ trưởng Hành chính và an toàn

Photo : YONHAP News

Đảng đối lập Dân chủ đồng hành sáng ngày 6/2 đã tổ chức cuộc họp toàn thể nghị sĩ Quốc hội thuộc đảng, nhất trí đệ trình phương án luận tội đối với Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min, truy cứu trách nhiệm liên quan tới việc đối phó liên quan tới thảm họa giẫm đạp tại khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul).Phương án trên được đảng đối lập thông qua chỉ 4 ngày sau khi được đề xuất trong cuộc họp tuần trước nhưng chưa thể quyết định về việc có xúc tiến luận tội Bộ trưởng Hành chính và an toàn hay không.Đảng này chỉ ra rằng Bộ trưởng Lee đã vi phạm quy định được nêu rõ trong Hiến pháp và Luật về thảm họa và an toàn về nghĩa vụ bảo vệ quốc gia và người dân, khi không thực hiện biện pháp phù hợp liên quan tới thảm họa Itaewon.Ngoài ra, Bộ Trưởng Lee còn vi phạm Luật về làm chứng và giám định tại Quốc hội, vì đã đưa ra những phát ngôn như "Bộ Hành chính và an toàn không nắm được danh sách và thông tin liên hệ của gia quyến nạn nhân".Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội cho biết đảng đã quyết định đề xuất phương án luận tội Bộ trưởng Lee Sang-min là để bảo vệ giá trị của Hiến pháp, tuân theo ý nguyện của người dân, làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của Quốc hội.Về phần mình, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân lên tiếng phản đối, cho rằng phe đối lập nhóm họp bên ngoài Quốc hội vào cuối tuần trước nhằm yêu cầu luận tội Bộ trưởng Lee hòng lấy Quốc hội làm bia đỡ đạn, để tránh những rủi ro về mặt tư pháp trước những cáo buộc liên quan tới Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung gần đây.Phương án luận tội đối với một thành viên Nội các chỉ có thể được thông qua tại Quốc hội nếu nhận được sự tán thành của hơn một nửa số nghị sĩ tại Quốc hội. Đảng Dân chủ đồng hành hiện có 169 nghị sĩ tại Quốc hội, tức quá bán số ghế, nên phương án đề xuất trên hoàn toàn có thể được Quốc hội thông qua.Trong trường hợp đó, Bộ trưởng Lee sẽ bị đình chỉ quyền hạn cho tới trước khi có quyết định của Tòa án Hiến pháp.Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp và pháp chế tại Quốc hội, hiện do nghị sĩ đảng Sức mạnh quốc dân Kim Do-eup giữ chức, sẽ là ủy viên Ủy ban luận tội, đóng vai trò như công tố viên trong phiên tòa luận tội, nên dự kiến việc luận tội sẽ gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, nếu Tòa án Hiến pháp bác bỏ phương án luận tội thì ngược lại đảng Dân chủ đồng hành sẽ bị ảnh hưởng lớn.Tính đến nay đã có ba thành viên Nội các dưới thời Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol bị đề xuất luận tội, nhưng chưa có trường hợp nào được Quốc hội thông qua.