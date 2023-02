Tỉnh Bắc Gyeongsang mở lại lễ hội Rằm tháng Giêng sau 5 năm

Photo : YONHAP News

Trong đêm Rằm tháng Giêng 5/2, một phong tục truyền thống đã diễn ra tại huyện Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang sau 5 năm bị gián đoạn.Đó là đốt đống lửa lớn làm từ nhiều lớp cành thông và sợi rơm có tên là Daljip (Nhà Mặt trăng) mang ý nghĩa rằng tia lửa và khói từ tháp rơm sẽ xua tan vận xui và mang đến sự sung túc trong năm mới. Các mảnh giấy chứa đựng lời ước của người dân cũng được đốt cùng Daljip để gửi lên trời.Một người dân tham dự lễ hội bày tỏ sự xúc động và dự cảm đây sẽ là một năm thuận lợi. Một người dân khác chia sẻ đã cầu nguyện cho gia đình khỏe mạnh, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc trong năm nay.Daljip này được bện tết từ 250 tấn cành thông thành hình tam giác có chiều cao 15m, rộng 10m, quy mô lớn nhất cả nước. Đặc biệt, đây là sự kiện được mở lại sau 5 năm tạm hoãn vì dịch cúm gia cầm và COVID-19 nên đã thu hút hơn 20.000 người dân tham gia.Một trong các phong tục truyền thống khác vào ngày Rằm tháng Giêng tại huyện Cheongdo là trò kéo co với dây làm từ rơm. Người tham dự chia thành hai đội Đông-Tây và tham gia kéo co. Đây là trò chơi củng cố tình đoàn kết và cầu mong mùa bội thu của dân làng. Được biết, sợi dây kéo được làm từ 30.000 bó rơm, dài hơn 100m.Chủ tịch Hội bảo tồn và kế thừa trò chơi kéo co bằng dây rơm Lee Dong-hwi cho biết trò chơi này mang ý nghĩa to lớn rằng đây là gốc rễ của sự thấu hiểu và hòa hợp giữa người dân huyện Cheongdo, và là văn hóa truyền thống của khu vực này.Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát, khắp các nơi trên toàn Hàn Quốc đã tổ chức trở lại các lễ hội nhân ngày Rằm tháng Giêng. Để đảm bảo an toàn và đề phòng bất trắc, Cục Kiểm lâm nâng cảnh báo nguy hiểm quốc gia về tai nạn cháy rừng lên mức "chú ý" và bố trí nhân lực tập trung theo dõi nguy cơ gây cháy rừng.