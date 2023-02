Mỹ bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Mỹ ngày 4/2 (giờ địa phương) đã điều động máy bay chiến đấu trong đó có máy bay tàng hình để bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc tại vùng biển phía Đông, một tuần sau khi khinh khí cầu này lần đầu bay vào không phận Mỹ hồi 28/1.Khinh khí cầu có kích thước bằng khoảng ba chiếc xe buýt, đã rơi sau khi phát nổ nhẹ. Các chiến hạm đã chờ sẵn trên biển để thu gom các mảnh vụn của khinh khí cầu. Washington có kế hoạch sẽ điều tra các mảnh vỡ xem quả khinh khí cầu này có chở theo thiết bị thu thập thông tin hay không.Về phần mình, Bộ Ngoại giao và Quốc phòng Trung Quốc lên tiếng chỉ trích Mỹ đã phản ứng thái quá khi sử dụng vũ lực để bắn hạ khinh khí cầu tư nhân đi vào không phận Mỹ vì lý do bất khả kháng. Bắc Kinh cho rằng vụ việc lần này là tình huống không lường trước được và nhấn mạnh sẽ có biện pháp xử lý bổ sung.Sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước Mỹ-Trung vào tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã ngoài mặt thúc đẩy việc cải thiện quan hệ song phương. Tuy nhiên, qua vụ việc này, có ý kiến ​​cho rằng nỗ lực tiếp tục nhân nhượng với Mỹ của Bắc Kinh sẽ vấp phải khó khăn trong khoảng thời gian tới.Trong một tin liên quan, Chính phủ Hàn Quốc nhận xét lập trường cơ bản của Seoul là không dung thứ cho bất kỳ hành động xâm phạm chủ quyền nước khác theo quy định của luật pháp quốc tế. Do đó, Trung Quốc cần phải giải thích một cách minh bạch về vấn đề trên với cộng đồng quốc tế.