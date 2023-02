Chính phủ Hàn Quốc đưa ra lập trường về việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Ngày 4/2 (giờ địa phương), Mỹ đã huy động nhiều vũ khí của quân đội như máy bay chiến đấu tàng hình F-22 để bắn hạ vật thể bay được phỏng đoán là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay trên không phận Mỹ.Chính phủ Hàn Quốc ngày 6/2 bày tỏ lập trường rằng Mỹ có quyền lợi thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Điều quan trọng hơn cả là lời giải thích của Bắc Kinh về vụ việc lần này.Quan chức trên cho biết Seoul thấu hiểu nỗi lo ngại của Washington, và Mỹ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết vì an ninh quốc gia dựa theo luật quốc tế. Hàn Quốc cho rằng Bắc Kinh cần giải thích một cách đầy đủ và minh bạch với cộng đồng quốc tế về vụ việc lần này.Về phần mình, Trung Quốc cho biết chiếc khinh khí cầu trên đúng là của nước này, nhưng là do phía tư nhân dùng để quan trắc khí tượng chứ không dùng cho mục đích do thám, chỉ trích Mỹ đã phản ứng thái quá với tình huống không lường trước được này và nhấn mạnh sẽ có biện pháp xử lý bổ sung.