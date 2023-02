Phát hiện khinh khí cầu to cỡ 2m bay từ Bắc Triều Tiên sang không phận Hàn Quốc

Photo : KBS News

Một quan chức cấp cao trong quân đội Hàn Quốc ngày 6/2 cho biết vào khoảng 6 giờ tối một ngày trước đã phát hiện có một khinh khí cầu to khoảng 2m, phỏng đoán là bay từ phía Bắc Triều Tiên sang khu vực tiền tuyến ở huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi.Quả khinh khí cầu này lần đầu được phát hiện bởi binh lính phụ trách thiết bị giám sát nhiệt (TOD) của quân đội Hàn Quốc. Quả khinh khí cầu bay ở độ cao thấp đến mức quân đội có thể quan sát bằng thiết bị giám sát nhiệt, rồi tiến vào không phận của Hàn Quốc. Vụ việc này sau đó đã được báo cáo ngay lên Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân xác định quả khinh khí cầu trên không mang tính chất gây thù địch, nên chỉ ban hướng dẫn tăng cường giám sát tình hình phòng không.Một quan chức quân đội cho biết ở Hàn Quốc hay nhiều nước khác cũng thường thả khinh khí cầu để quan trắc khí tượng, và chiếc khinh khí cầu này cũng được xác định là dùng với mục đích quan trắc khí tượng. Do đó, quân đội đã không có đưa ra biện pháp đối phó nào thêm.Quả khinh khí cầu sau đó được quan sát đã bay tiếp đến các đơn vị tiền phương khu vực tiền tuyến ở phía Đông, nhiều giờ sau thì tiến về biển phía Đông.Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trong buổi họp báo cùng ngày khẳng định khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ gần đây đã không bay qua không phận của Hàn Quốc.