Chính giới Hàn Quốc đấu khẩu trong ngày đầu tiên phiên chất vấn Chính phủ

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 6/2 đã tiến hành phiên chất vấn Chính phủ đầu tiên của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Tại đây, chính giới tập trung chất vấn về các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thống nhất và an ninh, với sự tham gia của Thủ tướng Han Duck-soo, Ngoại trưởng Park Jin, Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon và Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min.Các nghị sĩ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cho rằng Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung liên quan tới vụ chuyển tiền trái phép vào Bắc Triều Tiên của cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Ssangbangwool (SBW) Kim Seong-tae, cho rằng ông Lee đã vi phạm luật pháp một cách nghiêm trọng nếu đã từng yêu cầu hoặc âm thầm tán thành việc chuyển tiền vào miền Bắc.Nghị sĩ đảng cầm quyền Tae Yong-ho nhấn mạnh không nên đãi ngộ cho ông Lee Jae-myung với cương vị là Chủ tịch đảng, mà phải bắt giữ và điều tra.Trong khi đó, phía đảng đối lập thì xoáy vào công cuộc điều tra nghi ngờ Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee có dính líu tới vụ thao túng giá cổ phiếu. Nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành Jung Chung-rae chỉ trích Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bao che cho vụ thao túng giá cổ phiếu công ty Deutsch Motors của vợ mình sau khi lên cầm quyền.Về phần mình, Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon bác bỏ các nghi ngờ của các bên và cho biết quá trình điều tra đã được tiến hành một cách công bằng.Ngoài ra, các nghị sĩ phe đối lập chỉ trích việc thầy bói Cheongong (Thiên Công) can thiệp vào việc lựa chọn di dời Phủ Tổng thống mới là hành động can thiệp vào công việc điều hành quốc gia "có một không hai" từ trước đến nay. Đáp lại, các nghị sĩ đảng cầm quyền lên án đảng đối lập tung tin sai sự thật gây tổn hại không chỉ danh dự Tổng thống mà còn làm lung lay vị thế đất nước. Thủ tướng Han Duck-soo cũng bác bỏ nghi ngờ của phía đảng đối lập.Phiên chất vấn sẽ tiếp tục trong hai ngày tới, đặc biệt trong ngày 7/2, Quốc hội sẽ tập trung chất vấn về lĩnh vực kinh tế. Dự kiến cuộc khẩu chiến của chính giới sẽ còn tiếp diễn về giá tiêu dùng như chi phí sưởi ấm tăng vọt và xuất khẩu trì trệ nặng nề nhất trong lịch sử.