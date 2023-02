Miền Bắc triệu tập cuộc họp mở rộng Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng vào cuối tháng 2

Photo : YONHAP News

Truyền thông Bắc Triều Tiên cho biết nước này sẽ triệu tập cuộc họp mở rộng Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động vào cuối tháng 2. Cuộc họp lần này lại được tổ chức sau hai tháng kể từ cuối năm ngoái, dự kiến sẽ thảo luận duy nhất vấn đề về đối sách ngành nông nghiệp.Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên (KCTV) nhấn mạnh việc tìm kiếm các đối sách cần thiết cho ngành nông nghiệp là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp bách.Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định động thái này của miền Bắc là khá bất thường. Bộ sẽ theo dõi xu hướng nội bộ và tình hình lương thực của Bắc Triều Tiên.Chính phủ Hàn Quốc ước tính sản lượng lương thực của miền Bắc trong năm ngoái đạt khoảng 4,51 triệu tấn, giảm 3,8% so với năm 2021.Bộ Nông nghiệp Mỹ phỏng đoán lượng lương thực bị thiếu hụt tại Bắc Triều Tiên trong năm ngoái là 1,21 triệu tấn, cao hơn nhiều so với mức bình quân vốn là 800.000 tấn/năm.Một nguồn thạo tin Bắc Triều Tiên cho biết bắt đầu từ năm ngoái đã xuất hiện trường hợp người bị chết đói, chủ yếu tập trung ở tầng lớp yếu thế ở các vùng ven biên giới, và các trường hợp phải bỏ trốn vào rừng vì nợ nần cũng gia tăng.Mặc dù chính quyền miền Bắc đang khuyến khích đạt được các thành tựu trong ngành nông nghiệp, song nạn thiếu lương thực vẫn ngày càng lan rộng hơn do thiên tai và việc nước này phải đóng cửa biên giới phòng dịch COVID-19.Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Bộ đang chú ý đến nhiều tình hình như việc Bình Nhưỡng đã thảo luận vấn đề nông nghiệp như một nghị sự quan trọng tại Hội nghị nhân dân tối cao vào tháng 1 vừa qua và cuộc họp toàn thể Nội các trong thời gian qua.Bắc Triều Tiên được dự đoán sẽ tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn vào ban đêm trong khoảng thời gian trước và sau ngày kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân miền Bắc 8/2, bất chấp nước này đang rơi vào tình trạng khủng hoảng lương thực.Quân đội Hàn Quốc đang giám sát chặt chẽ các hoạt động của miền Bắc ngày càng gia tăng gần đây liên quan đến việc tập dượt chuẩn bị cho lễ duyệt binh, cũng như theo dõi sát sao hơn nữa các xu hướng của nước này trước thềm sự kiện này.