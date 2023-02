Hàn Quốc và UAE thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc hợp tác ở lĩnh vực y tế

Photo : KBS News

Tại triển lãm công nghệ mới ở lĩnh vực y tế toàn thế giới diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) xuất hiện các dịch vụ y tế đa dạng ứng dụng công nghệ kỹ thuật số và các thiết bị y tế tiên tiến.Khách hàng tư vấn xếp hàng dài trước gian triển lãm của Hàn Quốc. Năm nay, lần đầu tiên cả Quốc hội và Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) cùng tham gia sự kiện này, liên tiếp gặp gỡ các cơ quan Chính phủ nước sở tại như Bộ Y tế UAE.Y tế và sức khỏe được xem là một lĩnh vực cần thiết có sự hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền do quy trình phê chuẩn và cấp phép khó khăn. Do đó, nếu các cơ quan có thẩm quyền mở rộng phạm vi hiểu biết lẫn nhau thì sẽ giúp thúc đẩy các hoạt động giao lưu giữa các nước.Trong hơn 10 năm qua, có khoảng 200 doanh nghiệp thiết bị y tế Hàn Quốc xuất khẩu sang thị trường Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, với kim ngạch xuất khẩu vượt hơn 100 triệu USD.Mặc dù quy mô chưa lớn, nhưng UAE là thị trường có tiềm năng tăng trưởng lớn, nên ngưỡng cửa xâm nhập vào thị trường này cũng khá cao.Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp thiết bị y tế Hàn Quốc cho biết hiện vẫn còn thiếu nhiều thông tin về mạng lưới thị trường, nên các doanh nghiệp gặp khó khăn lớn nhất trong việc tìm kiếm đối tác kinh doanh có thể tin cậy.Tuy nhiên, kể từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Yoon Suk-yeol trong tháng trước, các cuộc thảo luận giữa Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất đã được thúc đẩy nhanh hơn.Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất hiện đang mở rộng giao lưu với các nước trên thế giới với mục tiêu là trở thành trung tâm y tế và sức khỏe. Đặc biệt, quốc gia Trung Đông này rất quan tâm tới việc hợp tác nghiên cứu và phát triển, cũng như y học kỹ thuật số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Do đó, cơ hội của Hàn Quốc là rất lớn.