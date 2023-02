Công bố kết quả đánh giá các hoạt động của Chính phủ năm 2022

Photo : KBS News

Văn phòng điều phối Nhà nước đã công bố kết quả đánh giá hoạt động của Chính phủ năm 2022 đối với 45 cơ quan hành chính trung ương, đợt đánh giá đầu tiên về các ban ngành dưới thời Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol.Có 12 ban ngành được đánh giá ở hạng A, mức cao nhất, gồm Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Địa chính và giao thông, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực, nhờ các thành quả như phóng thành công tên lửa đẩy vũ trụ Nuri, bình thường hóa thị trường bất động sản và xuất khẩu nông sản.Trong khi đó, Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông, Ủy ban vì quyền lợi người dân, Bộ Phụ nữ và gia đình, Cơ quan Cảnh sát quốc gia bị đánh giá ở hạng thấp nhất là C.Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông và Ủy ban vì quyền lợi người dân đã đạt số điểm thấp ở hầu hết các hạng mục đánh giá. Bộ Phụ nữ và gia đình bị đánh giá thấp ở hạng mục đổi mới chính sách và quy chế trọng điểm.Chủ tịch Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông và Chủ tịch Ủy ban vì quyền lợi người dân đều được bổ nhiệm dưới thời chính phủ tiền nhiệm. Còn Bộ Phụ nữ và gia đình hiện đang được Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol xúc tiến bãi bỏ.Quan chức Văn phòng điều phối Nhà nước giải thích Chính phủ chỉ lập tiêu chuẩn đánh giá, còn kết quả đánh giá được tính gộp từ điểm số của chuyên gia và kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của người dân.Tổng thống Yoon Suk-yeol đề nghị các thành viên Nội các xem xét kết quả đánh giá, suy ngẫm về những điểm cần phải hoàn thiện để trở thành một cơ quan Nhà nước xuất sắc.Cơ quan Cảnh sát quốc gia bị đánh giá ở hạng C là do những thiếu sót trong việc đối phó khi xảy ra thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul) vào cuối tháng 10 năm ngoái. Kết quả đánh giá đã phản ánh những nội dung mà Quốc hội và truyền thông liên tục chỉ ra.Trong khi đó, Bộ Hành chính và an toàn, ban ngành được cho là phải chịu trách nhiệm về thảm họa Itaewon, lại nhận kết quả đánh giá đạt hạng B. Mặc dù Bộ này đạt số điểm thấp ở hạng mục quản lý thảm họa và an toàn, song bù lại là được điểm số cao ở các hạng mục đánh giá khác như tổ chức lại các ủy ban không cần thiết.