Doanh thu bán cho khách hàng người nước ngoài tại các trung tâm thương mại Hàn Quốc tăng vọt

Photo : YONHAP News

Trung tâm thương mại Galleria của Hàn Quốc ngày 7/2 cho biết doanh thu bán hàng cho người nước ngoài ở gian hàng hiệu trong vòng 6 tháng gần đây đã tăng hơn 500% so với một năm trước.Trước đại dịch COVID-19, doanh số bán hàng cho người nước ngoài chỉ chiếm 15% doanh số của toàn bộ gian bán các thương hiệu nổi tiếng, có lúc còn rớt xuống dưới mức 1% khi tình hình dịch bệnh kéo dài.Tỷ trọng doanh số bán cho khách hàng nước ngoài tại gian bán các nhãn hàng, thương hiệu nổi tiếng tăng lên mức hơn 5%; chủ yếu bán cho người tiêu dùng đến từ các nước lần lượt là Trung Quốc, Đông Nam Á, Mỹ và Nhật Bản.Kể từ cuối năm ngoái, người tiêu dùng Trung Quốc có xu thế tăng dần trở lại, đồng thời mặt hàng hàng hiệu chiếm áp đảo trong số các mặt hàng mua sắm chủ yếu của khách hàng quốc tế.Trung tâm thương mại Hyundai cho biết doanh số bán cho khách hàng nước ngoài từ tháng 8 năm ngoái tới tháng 1 năm nay tại Trung tâm thương mại The Hyundai Seoul (quận Yeongdeungpo) đã tăng vọt 1.142,8% so với cùng kỳ một năm trước. Nguyên nhân là do The Hyundai Seoul được truyền miệng là "thánh địa của K-pop", nên thu hút nhiều khách du lịch từ Mỹ, Nhật Bản và Đông Nam Á.Trung tâm thương mại The Hyundai Seoul đang triển khai các hoạt động quảng bá trên tài khoản mạng xã hội ở nước ngoài như WeChat, tổ chức chương trình sự kiện mời các công ty lữ hành của Hong Kong, Đài Loan, Malaysia và Tổ chức Du lịch Seoul.Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO), du khách quốc tế nhập cảnh vào Hàn Quốc vào tháng 12 năm ngoái đạt 539.273 người, tăng 498,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, du khách Nhật Bản là 84.175, tăng 8.259% so với một năm trước, mức tăng cao nhất. Tiếp đến là du khách Singapore với 50.711 người, du khách Thái Lan 41.026 người, du khách Đài Loan 29.066 người, du khách Trung Quốc 27.367 người và du khách Hong Kong là 27.146 người.