Văn phòng Tổng thống công bố 20 bài toán xúc tiến trọng tâm năm 2023

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã tổng hợp báo cáo chỉ đạo điều hành trong năm nay của các ban ngành, chọn ra 20 bài toán xúc tiến trọng tâm năm 2023, với 4 từ khóa chính là "cải cách", "xuất khẩu", "tiêu chuẩn toàn cầu" và "khoa học công nghệ".Văn phòng Tổng thống đánh giá các bài toán trên có ý nghĩa trong việc đề ra phương hướng và nhiệm vụ chính sách chủ chốt cho Hàn Quốc trong 5 năm cầm quyền của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol và sau đó. Trong đó, bài toán ưu tiên xúc tiến là cải cách lao động, giáo dục, lương hưu quốc gia và xây dựng Chính phủ nền tảng kỹ thuật số.Các nhiệm vụ lớn ở lĩnh vực kinh tế là ổn định nền kinh tế vĩ mô và ổn định thị trường bất động sản; bồi dưỡng lĩnh vực xuất khẩu triển vọng như nhà máy điện nguyên tử, công nghiệp quốc phòng và xúc tiến xuất khẩu do các doanh nghiệp vừa và nhỏ dẫn đầu; công nghiệp hóa theo hướng xuất khẩu ở các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và hải dương; tập trung bồi dưỡng các doanh nghiệp khởi nghiệp, mạo hiểm; và tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành tài chính.Ở lĩnh vực xã hội, các bài toán trọng điểm gồm có quản lý an toàn dựa trên nền tảng khoa học kỹ thuật như xây dựng nền tảng dữ liệu về thảm họa và an toàn; diệt trừ các tội phạm xã hội nghiêm trọng như ma túy; nâng cao các dịch vụ xã hội; phát triển ngành văn hóa Hàn Quốc (K-Culture) và du lịch Hàn Quốc (K-Travel) thành ngành chiến lược.Chính phủ chọn các bài toán xúc tiến ở lĩnh vực tương lai như phát triển công nghệ chiến lược trọng tâm của quốc gia, thực hiện một quốc gia hình mẫu về kỹ thuật số, đổi mới về giao thông, chính thức xúc tiến chính sách trung hòa carbon và "thời đại địa phương", tức xây dựng địa phương nơi người dân có cuộc sống tốt hơn.Văn phòng Tổng thống cho biết sẽ lập Nhóm chuyên trách quản lý các bài toán trọng tâm, do Cố vấn Hoạch định công tác điều hành quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống làm trưởng nhóm, và để quản lý các bài toán cần có sự hợp tác giữa các Bộ ngành.