Hơn 7.800 người bị thiệt mạng do trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Photo : YONHAP News

Theo hãng tin Reuters (Anh) và AFP (Pháp), hai trận động đất mạnh 7,8 và 7,5 độ richter làm rung chuyển toàn bộ Thổ Nhĩ Kỳ đã cướp đi sinh mạng của 5.894 người và khiến hơn 34.000 người bị tương. Ngoài ra, có ít nhất 1.932 người tại Syria đã thiệt mạng.Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định trong thời gian tới, số người tử vong có thể tăng lên hàng nghìn người, nâng tổng số người tử vong do trận động đất này lên trên 20.000 người.Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thì lo ngại số người tử vong có thể vượt 10.000 người. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) dự báo trong số các nạn nhân thiệt mạng có hàng nghìn trẻ em.Tờ Thời báo New York đưa tin WHO dẫn ước tính của Trung tâm thiên tai Thái Bình Dương (PDC) của Mỹ, ước tính có 23 triệu người phải sơ tán do trận động đất này.Theo chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, đã có khoảng 13,5 triệu người phải sơ tán, gần 6.000 tòa nhà đã bị phá hủy. Chính quyền Syria công bố ngay cả nơi cách tâm chấn khoảng 250 km cũng có trường hợp bị tử vong.Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng ba tháng tại 10 tỉnh gặp thiệt hại lớn do động đất. Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã cứu được hơn 8.000 người khỏi các tòa nhà bị sập, hơn 380.000 người đang phải sống trong các địa điểm lưu trú tạm thời do Chính phủ bố trí. Các đội cứu hộ vẫn đang dốc toàn lực để tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp đang gặp khó khăn do thời tiết xấu như bão tuyết, gây ra lo ngại có thể bỏ lỡ "thời điểm vàng" để cứu những người còn sống sót.Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết vật tư cứu hộ không thể thể chuyển đến được những khu vực đang bị phiến quân Syria chiếm đóng.Tờ Thời báo New York dẫn lời một quan chức Văn phòng WHO tại châu Âu, khuyên người dân không nên ở trong nhà mà ra ngoài ngủ tạm do lo ngại có thể xảy ra dư chấn, hoặc các tòa nhà hư hại sau động đất bị đổ sập.