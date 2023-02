Quan chức phụ trách an ninh mạng Hàn-Mỹ nhóm họp tại Seoul

Photo : YONHAP News

Đại sứ an ninh quốc tế Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-woo ngày 7/2 đã có cuộc hội đàm với Đại sứ đặc nhiệm Nathaniel Fick phụ trách chính sách mạng và kỹ thuật số thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đang trong chuyến thăm Seoul, trao đổi ý kiến về phương án tăng cường hợp tác an ninh mạng.Cuộc gặp lần này của quan chức hai nước diễn ra chỉ hai tháng sau cuộc họp lần 6 của Hội đồng chính sách mạng Hàn-Mỹ được tổ chức tại Washington vào tháng 12 năm ngoái.Lần này, quan chức hai nước bày tỏ lo ngại các hoạt động trái phép của Bắc Triều Tiên trên không gian mạng, không chỉ dừng lại ở việc ăn cắp tài sản ảo, mà còn cả các thông tin, công nghệ liên quan tới hạt nhân, tên lửa, đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia của hai nước Hàn-Mỹ, cũng như hòa bình và an ninh quốc tế.Hai bên nhất trí tìm kiếm phương án hợp tác cụ thể để đối phó với các mối uy hiếp này, tăng cường nguồn lực răn đe và phòng ngự chủ động với uy hiếp an ninh mạng từ Bình Nhưỡng.Đại sứ Cho đã nhắc lại vụ các chuyên gia an ninh, ngoại giao của Hàn Quốc bị tin tặc gửi email tấn công hòng phát tán mã độc tống tiền vào năm ngoái. Vụ tấn công này đã được Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc kết luận là do nhóm tin tặc "Kimsuky" của miền Bắc tiến hành.Hai bên đồng tình rằng hợp tác an ninh mạng sẽ trở thành một trục quan trọng trong quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ thời gian tới. Năm nay là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh song phương, do đó hai nước nhất trí tiếp tục thảo luận để lập khung hợp tác toàn diện liên quan tới lĩnh vực an ninh mạng.