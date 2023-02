Thị phần của ba nhà sản xuất pin Hàn Quốc năm 2022 giảm 6,5%

Photo : KBS News

Theo số liệu từ công ty khảo sát thị trường năng lượng SNE Research của Hàn Quốc, trong năm 2022, tổng lượng tiêu thụ pin cho ô tô điện được đăng ký ở các nước trên toàn thế giới đạt 517,9 GWh, tăng 71,8% so với một năm trước.Mặc dù vẫn duy trì được đà tăng trưởng, nhưng tổng thị phần của ba hãng pin Hàn Quốc trong năm 2022 chỉ đạt 23,7%, giảm 6,5% so với 30,2% năm 2021.Trong năm ngoái, lượng tiêu thụ pin cho ô tô điện của công ty LG Energy Solution đạt 70,4 GWh, tăng 18,5%, nhưng thị phần của hãng lại giảm từ 19,7% xuống 13,6%, vẫn duy trì thứ hạng hai cả năm.Công ty SK On đứng thứ 5 về thị phần, Samsung SDI đứng thứ 6, lượng tiêu thụ pin lần lượt tăng trưởng 61,1% và 68,5%. Tuy nhiên, thị phần của SK On giảm từ 5,7% xuống 5,4%, của Samsung SDI giảm từ 4,8% xuống 4,7%.Ngược lại, các nhà sản xuất pin của Trung Quốc lại duy trì đà tăng truỏng vượt bậc ở ngưỡng ba con số. Nhà sản xuất pin số một thế giới CATL có lượng tiêu thụ pin ô tô điện đạt 191,6 GWh, tăng gần gấp đôi; thị phần cũng tăng từ 33% lên 37%. Đứng thứ ba là hãng BYD với lượng sử dụng đạt 70,4 GWh, tăng 167,1%; thị phần tăng từ 8,7% lên 13,6%, thu hẹp khoảng cách sít sao với LG Energy Solution. Một số hãng khác của Trung Quốc như CALB, Gotion High-Tech, Sunwoda, Farasis đứng thứ 7 tới thứ 10 cũng có lượng tiêu thụ pin ô tô điện tăng từ hai đến ba lần, đang bám rất sát các doanh nghiệp Hàn Quốc.Tổng thị phần của 6 doanh nghiệp Trung Quốc nằm trong top 10 đã tăng từ 48,2% năm 2021 lên 60,4% năm 2022, chiếm hơn một nửa.Hãng SNE Research dự báo trong bối cảnh Mỹ đã bắt đầu thực thi Lệnh giảm lạm phát (IRA), các nhà sản xuất pin của Trung Quốc đang vươn ra khỏi thị trường nội địa để tiến ra xa toàn thế giới, cuộc cạnh tranh thị phần của ba hãng pin lớn của Hàn Quốc sẽ càng trở nên khốc liệt hơn.