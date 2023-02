Chỉ số cung cấp nội địa ngành chế tạo năm 2022 của Hàn Quốc cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 8/2 công bố số liệu cho biết trong năm 2022, chỉ số cung cấp nội địa ngành chế tạo đạt 111,4 điểm, tăng 2,5% so với một năm trước đó, mức tăng thấp hơn gần một nửa so với mức 4,5% vào năm 2021.Chỉ số cung cấp nội địa ngành chế tạo có mức điểm chuẩn là 100 điểm lấy theo năm 2015, thể hiện mức giá của mặt hàng chế tạo được sản xuất trong nước, hoặc nhập khẩu từ nước ngoài để cung cấp trong nước. Chỉ số này thể hiện xu hướng của toàn bộ thị trường tiêu thụ nội địa.Trong đó, chỉ số cung cấp hàng hóa sản xuất trong nước giảm 0,4%, hàng nhập khẩu tăng 9,2%. Chỉ số cung cấp nội địa hàng hóa cuối cùng tăng 0,5%. Chỉ số cung cấp hàng tiêu dùng giảm 2,2% đối với hàng sản xuất nội địa, nhưng tăng 7,6% với hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Chỉ số cung cấp hàng hóa vốn, là những trang thiết bị máy móc được sử dụng trên một năm trong các hoạt động sản xuất ở các ngành công nghiệp, tăng 0,5% so với một năm trước. Chỉ số cung cấp hàng hóa trung gian tăng 3,7%.Chỉ số cung cấp nội địa hàng kim loại cơ bản giảm 4,7% nhưng hàng điện tử và ô tô tại tăng lần lượt 14,1% và 9,1%.Trong năm ngoái, hàng hóa nhập khẩu chiếm 31,2% tổng hàng hóa cung cấp trong nước, tăng 1,8%, mức cao kỷ lục.Mặt khác, trong quý IV năm ngoái, chỉ số cung cấp nội địa ngành chế tạo tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó hàng sản xuất nội địa giảm 0,6%, hàng nhập khẩu tăng 6,2%. Hàng hóa cuối cùng và hàng hóa trung gian tăng lần lượt 0,6% và 2,1%. Kim loại cơ bản giảm 11,5% nhưng ô tô tăng 18,4%, đồ điện tử tăng 9%. Hàng hóa nhập khẩu chiếm tỷ trọng 31,1% trong tổng hàng hóa được cung cấp trong nước, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2021.