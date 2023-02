Tổng thống Hàn Quốc chủ trì Hội nghị phòng thủ tích hợp trung ương sau 7 năm

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 8/2 đã đích thân chủ trì Hội nghị phòng thủ tích hợp trung ương lần thứ 56. Hội nghị có sự tham gia của hơn 160 quan chức cấp cao như Thủ tướng, các ủy viên Nội các, lãnh đạo các địa phương, quan chức Cảnh sát.Đây là lần đầu tiên sau 7 năm Tổng thống đích thân chủ trì hội nghị này. Ông Yoon chỉ ra rằng trong nhiệm kỳ Chính phủ tiền nhiệm, quy mô hội nghị đã bị thu hẹp, các cuộc diễn tập tích hợp giữa quân, dân, Chính phủ, Cảnh sát đã không được thực hiện đầy đủ trong tâm lý kỳ vọng về "hòa bình giả tạo".Ông Yoon nhấn mạnh tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc và khu vực hiện đang hết sức nghiêm trọng, Bắc Triều Tiên có khả năng sẽ khiêu khích chiến lược như thử hạt nhân lần thứ 7, phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Tình hình an ninh quốc tế cũng nhiều biến động, như chiến tranh Nga-Ukraine. Trong môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay đòi hỏi Hàn Quốc phải duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó hiệu quả với mọi rủi ro có thể phát sinh. Do vậy, phải rà soát thật chặt chẽ về trạng thái phòng thủ tích hợp tùy theo từng loại hình khiêu khích của miền Bắc, kiện toàn hệ thống đối phó khẩn cấp của Chính phủ. Tổng thống Yoon cho biết sẽ đích thân chủ trì hội nghị trong cả các năm tới.Hội nghị phòng thủ tích hợp trung ương là một hội nghị thường niên, nhưng trong ba năm xảy ra dịch COVID-19, hội nghị được chuyển sang tổ chức theo hình thức trực tuyến.Tại hội nghị, Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) đã trình bày về tình hình an ninh hiện tại, sau đó Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân chủ trì các phiên thảo luận về các vấn đề nổi cộm.Lần này, hội nghị đánh giá kể từ sau năm 2018, diễn tập phòng không dân sự trên phạm vi toàn quốc không được tiến hành, dẫn tới lỗ hổng về việc đối phó khi có tình huống nguy cấp. Từ tháng 5 năm nay, cuộc diễn tập này sẽ được nối lại trên phạm vi toàn quốc.Hội nghị cũng chỉ ra rằng các cơ sở trú ẩn trước uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên vẫn còn thiếu hiệu quả. Bộ Hành chính và an toàn đã chỉ định hạ tầng trú ẩn khi xảy ra tình huống nguy cấp với tổng sức chứa gấp 2,74 lần dân số. Tuy nhiên, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân đánh giá rằng các cơ sở này khó bảo vệ toàn diện cho người dân khỏi các động thái khiêu khích của miền Bắc, do chủ yếu là những bãi đỗ xe ngầm của chung cư, hay các cơ sở buôn bán dưới lòng đất. Đặc biệt, cơ sở trú ẩn ở các khu vực biên giới có đầy đủ năng lực phòng hộ chỉ đạt 1,2% dân số, còn thiếu rất nhiều. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân giới thiệu về trường hợp Phần Lan sử dụng các boong-ke ngầm ở độ sâu 20m, vừa có thể chuyển đổi thành các cơ sở trú ẩn khi xảy ra tình huống nguy cấp, lại vừa có thể sử dụng làm bể bơi, cơ sở thể thao lúc thông thường.Hiện tại, trong số 90 trung tâm dữ liệu trong nước, mới chỉ có ba nơi được chỉ định là cơ sở trọng yếu quốc gia. Khi xảy ra hỏa hoạn hay khủng bố tại trung tâm dữ liệu thì đời sống của người dân sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng. Do vậy, các quan chức cũng đã thảo luận về phương án chỉ định thêm trung tâm dữ liệu là cơ sở trọng yếu quốc gia.