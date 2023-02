Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo luận tội Bộ trưởng Hành chính và an toàn

Photo : YONHAP News

Trong phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 8/2, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo luận tội Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min, nhằm truy cứu trách nhiệm của ông này liên quan tới thảm họa giẫm đạp Itaewon xảy ra vào cuối tháng 10 năm ngoái.Dự thảo này được đảng đối lập Dân chủ đồng hành và hai đảng đối lập nhỏ khác là đảng Công lý và đảng Thu nhập cơ bản đồng đề xuất, đã được thông qua với 179 phiếu tán thành, 109 phiếu phản đối và 5 phiếu không hiệu lực.Đảng Dân chủ đồng hành chiếm 169 ghế tại Quốc hội, nên kết quả biểu quyết trên cho thấy số phiếu tán thành đến từ ba đảng đối lập.Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 75 năm Hiến pháp Hàn Quốc, một thành viên Nội các bị Quốc hội thông qua dự thảo luận tội.Ban đầu, Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo dự kiến tiến hành biểu quyết dự thảo luận tội Bộ trưởng Lee sau khi kết thúc phiên chất vấn Chính phủ diễn ra vào cùng ngày. Tuy nhiên, đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã phản đối lịch trình bỏ phiếu như vậy và đẩy sớm lịch biểu quyết.Bộ trưởng Lee đã không trình diện tại phiên họp toàn thể Quốc hội. Do Quốc hội đã thông qua dự thảo luận tội, ông Lee bị đình chỉ quyền hạn Bộ trưởng cho tới khi nào có phán quyết của Tòa án Hiến pháp. Tòa án Hiến pháp sẽ bắt đầu xét xử luận tội ngay sau khi có đề nghị chính thức từ Ủy ban Pháp chế và tư pháp Quốc hội.Đảng đối lập Dân chủ đồng hành đánh giá việc Quốc hội thông qua dự thảo luận tội Bộ trưởng Hành chính và an toàn là bước khởi đầu để chấn chỉnh lại thái độ vô trách nhiệm và sự phi lý của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol. Gia quyến các nạn nhân trong thảm họa giẫm đạp Itaewon thì đánh giá Quốc hội đã làm tròn vai trò của mình, đề nghị Quốc hội tiếp tục nỗ lực để lập luật đặc biệt làm sáng tỏ sự thật về thảm họa Itaewon.Ngược lại, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân thì chỉ trích đảng Dân chủ đồng hành lạm dụng quyền lực Quốc hội, để lại vết nhơ trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc.Bộ trưởng Lee cũng ra tuyên bố lấy làm tiếc, đồng thời cho biết sẽ phối hợp với quá trình xét xử luận tội của Tòa án Hiến pháp để sớm bình thường hóa công tác của Bộ Hành chính và an toàn trong thời gian sớm nhất.Văn phòng Tổng thống đánh giá việc Quốc hội thông qua dự thảo luận tội Bộ trưởng Hành chính và an toàn là sự từ bỏ chủ nghĩa nghị viện, là vết nhơ lịch sử chính trị của Quốc hội Hàn Quốc.