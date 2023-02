Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Nhà Trắng Mỹ Karine Jean-Pierre ngày 8/2 (giờ địa phương) cho biết trong vòng vài năm gần đây, Trung Quốc đã dùng khinh khí cầu để do thám các nước trên toàn thế giới. Khinh khí cầu của Bắc Kinh đã được phát hiện tại ít nhất 5 châu lục bao gồm Nam Mỹ, châu Á, châu Âu, và đều là những khinh khí cầu do thám nhằm thu thập thông tin.Trong những năm qua, Trung Quốc đã cải tiến chương trình của khinh khí cầu do thám, đẩy cao quy mô. Vậy nhưng vẫn có những nước hoàn toàn không hay biết về sự tồn tại của những khinh khí cầu do thám này.Bà Karine Jean-Pierre từ chối trả lời thẳng câu hỏi của phóng viên Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) về việc Mỹ có phát hiện được khinh khí cầu do thám của Trung Quốc ở Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc hay không, chỉ cho biết vẫn đang trao đổi kín với đồng minh.Trong khi đó, Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby nhấn mạnh Mỹ đã hành động một cách có trách nhiệm. Washington đã điều tra khoa học về khinh khí cầu do thám để xem Trung Quốc kích hoạt các khinh khí cầu này như thế nào, nỗ lực để tìm hiểu thêm sự thật.Bộ Quốc phòng Mỹ thì cho biết dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump đã phát hiện được ba khinh khí cầu do thám của Trung Quốc, thời Chính phủ Tổng thống Joe Biden là hai lần. Đường đi của những khinh khí cầu này là tới những địa điểm đáng quan tâm đối với Bắc Kinh.Mỹ vẫn đang tiếp tục tiến hành khắc phục các phần còn lại của khinh khí cầu do thám của Trung Quốc mà nước này bắn hạ trên biển vào cuối tuần trước.Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder cho biết công tác khôi phục khinh khí cầu đang được triển khai thuận lợi. Tàu đổ bộ của Hải quân Mỹ đang chỉ huy công tác khắc phục tại địa điểm mà các phần của khinh khí cầu bị rơi xuống.Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng thì tổ chức một buổi họp báo với giới phóng viên nước ngoài, một điều hiếm thấy, được phân tích là nhằm mục đích thể hiện rằng Washington đang công khai mọi thông tin một cách minh bạch, trong bối cảnh Trung Quốc vẫn đang một mực phủ nhận đây không phải là khinh khí cầu do thám.