Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi duy trì hợp tác quốc tế đối phó với đại dịch khác trong tương lai

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin ngày 8/2 đã tham dự Hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng "Kế hoạch hành động toàn cầu về COVID-19", có sự tham gia của Ngoại trưởng đến từ nhiều nước.Tại đây, ông Park đánh giá nhờ những nỗ lực của cộng đồng quốc tế mà giờ đây, có thể thận trọng đưa ra nhận định lạc quan rằng đại dịch tồi tệ nhất đã kết thúc. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hàn Quốc vẫn nhấn mạnh về sự hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn các đại dịch truyền nhiễm khác có thể xảy ra trong tương lai.Ngoại trưởng Park đánh giá Kế hoạch hành động toàn cầu đã đóng vai trò hình thành động lực chính trị thiết yếu để tăng cường sự đoàn kết và hợp tác trong cộng đồng quốc tế, cho thấy các công tác tổ chức của cộng đồng quốc tế có thể bổ trợ cho nhau một cách linh hoạt và hiệu quả như thế nào khi xảy ra khủng hoảng.Ông Park nhấn mạnh vẫn phải tiếp tục đảm bảo việc tiếp cận phương tiện đối phó với dịch COVID-19 một cách công bằng trên phạm vi toàn cầu. Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ cần thiết, như việc cam kết đóng góp thêm 300 triệu USD cho chương trình hợp tác toàn cầu “Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với COVID-19” (Access to COVID-19 Tools Accelerator – ACT-A).Ngoài ra, cần phải tiếp tục đầu tư vào hệ thống y tế của khu vực, quốc gia; thúc đẩy các biện pháp đối phó tập thể, để hệ thống y tế toàn cầu có thể ứng phó một cách hiệu quả, hạn chế rủi ro xảy ra đại dịch. Các nước cần phải hợp tác để những sáng kiến trong tương lai được phối hợp một cách chặt chẽ, toàn diện và có trách nhiệm hơn.Phát biểu tại hội nghị trên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh COVID-19 không chỉ đơn thuần là một cuộc khủng hoảng y tế, mà còn là cuộc khủng hoảng về an ninh, kinh tế và chủ nghĩa nhân đạo. Mặc dù đại dịch vẫn chưa kết thúc nhưng đã đạt tới bước ngoặt. Cộng đồng quốc tế phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó tốt hơn cho đại dịch tiếp theo. Ông Blinken cũng lo ngại về việc vẫn còn nhiều người khó tiếp cận vắc-xin và thuốc điều trị, cũng như về sự xuất hiện của các biến thể mới. Các nước cần hoàn thiện thể chế các biện pháp đối phó với dịch COVID-19 trong thời gian qua, tiếp tục nỗ lực để tăng cường an ninh y tế.Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus thì nhấn mạnh các nước vẫn chưa thể lơ là cảnh giác. Vào thời điểm tổ chức hội nghị vào tháng 9 năm ngoái, số người tử vong xuống thấp nhất, nhưng theo báo cáo 10 tuần gần đây, số ca tử vong đang có chiều hướng tăng. Mặc dù bước sang năm thứ 4, tình hình dịch COVID-19 đã tiến triển hơn hẳn so với một năm trước, như vẫn còn xa để có thể đạt tới sự hồi phục trên toàn cầu, thêm vào đó vẫn còn phát hiện biến thể mới. Các nước còn nhiều việc phải làm để chiến thắng đại dịch, đạt mục tiêu của Kế hoạch hành động.Kế hoạch hành động toàn cầu về COVID-19 được Mỹ khởi xướng vào tháng 2 năm ngoái nhằm tăng cường phối hợp quốc tế để chấm dứt đại dịch COVID-19, đối phó với các đại dịch khác trong tương lai. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Hội nghị lần thứ 4 lần này là hội nghị cấp Bộ trưởng lần cuối cùng.