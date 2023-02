KDI giữ nguyên triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc là 1,8%

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 9/2 cho biết vẫn giữ nguyên dự báo về mức triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Hàn Quốc trong năm 2023 là 1,8%, tương tự như mức triển vọng được đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái.Theo dự báo, tỷ lệ tăng trưởng nửa đầu năm là 1,1%, nửa cuối năm là 2,4%. Mặc dù mức kỳ vọng nửa đầu năm giảm 0,3%, song bù lại nửa cuối năm tăng 0,3%. Tình hình kinh tế trong 6 tháng cuối năm nay có khả năng dần phục hồi, nhưng 6 tháng đầu năm sẽ chững lại hơn dự kiến.KDI giải thích lý do là vì sự phục hồi dần dần của nền kinh tế Trung Quốc. Cơ quan này phân tích khả năng cao nền kinh tế Trung Quốc vẫn đình trệ vào nửa đầu năm vì dịch bệnh COVID-19 lây lan trong thời gian ngắn, nhưng sẽ đi vào ổn định trong nửa cuối năm, ảnh hưởng tích cực tới xuất khẩu Seoul, khiến tỷ lệ tăng trưởng có thể vượt qua mức kỳ vọng.Theo đó, triển vọng xuất khẩu được nâng lên thành 1,8%, cao hơn 0,2% so với lần dự đoán trước, trong đó mở rộng số du khách Trung Quốc sang Hàn Quốc sẽ đóng góp vào cải thiện xuất khẩu dịch vụ trong nước.Ngoài ra, quy mô gia tăng số người tìm được việc làm trong năm 2023 cũng được dự đoán sẽ lên tới 100.000 người, cao hơn 20.000 người so với mức kỳ vọng cũ.Tuy nhiên, do chi phí công cộng leo thang chóng mặt nên tỷ lệ tăng giá tiêu dùng là 3,5%, cao hơn 0,3% so với mức dự báo hồi tháng 11. Trong khi đó, tiêu dùng tư nhân đã giảm 0,3% xuống thành 2,8% do thu nhập thực tế giảm.KDI phân tích biến số phân định tăng giảm của nền kinh tế Hàn Quốc trong nửa cuối năm hoàn toàn phụ thuộc vào đà phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc và sự thắt chặt chính sách tiền tệ quốc tế.Cụ thể, xuất khẩu Hàn Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn nếu dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát trở lại tại Trung Quốc. Thị trường tài chính trong nước cũng sẽ lung lay nếu Mỹ tăng cường thắt chặt tiền tệ trong trường hợp lạm phát tăng trở lại.Về tình hình trong nước, sự trì trệ của thị trường bất động sản cũng được đánh giá là một trong những lý do ảnh hưởng đến nền kinh tế thực và hạn chế xu hướng phát triển.Mức triển vọng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của KDI thấp hơn mức dự đoán của Chính phủ (1,6%), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) (1,7%), Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) (1,7%), nhưng lại bằng với Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) (1,8%).