Các tập đoàn tài chính lớn của Hàn Quốc ghi nhận lợi nhuận cao kỷ lục trong năm 2022

Trong số 4 tập đoàn tài chính Hàn Quốc (KB, Shinhan, Hana, Woori), có ba nơi công bố kết quả kinh doanh vào ngày 8/2 và đều ghi nhận lợi nhuận cao kỷ lục trong năm 2022.Tập đoàn tài chính KB công bố ghi nhận lãi ròng 4.413,3 tỷ won (3,49 tỷ USD) trong năm 2022, xác lập kỷ lục mới, vượt qua kỷ lục trước đó vào năm 2021 là 4.409,5 tỷ won (3,48 tỷ USD).Tập đoàn tài chính Shinhan cũng ghi nhận 4.642,3 tỷ won (3,67 tỷ USD) lãi ròng, tăng 15,5% so với kỷ lục trước đó vào năm 2021 là 4.019,3 tỷ won (3,18 tỷ USD).Tập đoàn tài chính Woori công bố lãi ròng 3.169,3 tỷ won (2,5 tỷ USD) trong năm 2022, tăng 22,5% so với một năm trước đó.Lợi nhuận từ lãi là yếu tố lớn nhất giúp các doanh nghiệp này ghi nhận lãi ròng cao kỷ lục. Trong năm ngoái, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã 7 lần nâng lãi suất, trong đó có hai lần nâng 0,5%, 5 lần nâng 0,25%, tổng cộng lãi suất đã tăng lên 2,25%.Tập đoàn tài chính KB cho biết trong năm 2022, lợi nhuận từ các khoản phí giao dịch giảm 8,4%, nhưng lợi nhuận từ lãi lại tăng 18,9%. Tập đoàn tài chính Shinhan có lợi nhuận từ phí giao dịch giảm 30,4%, lợi nhuận từ lãi tăng 17,9%. Tập đoàn tài chính Woori cũng có lợi nhuận từ phí giao dịch giảm 15,4%, lợi nhuận từ lãi tăng 24,5%.Do ghi nhận mức lãi cao kỷ lục, nên các tập đoàn tài chính trên cũng tích cực chi trả cổ tức cho cổ đông và mua lại cổ phiếu quỹ.Mặt khác, ngân hàng trực tuyến KakaoBank ngày 8/2 cũng công bố kết quả kinh doanh cao kỷ lục nhờ lợi nhuận từ lãi và gói cho vay thế chấp nhà mới ra mắt. Trong năm ngoái, hãng này ghi nhận lãi ròng 263,1 tỷ won (208,1 triệu USD), cao kỷ lục, tăng 28,9% so với năm 2021.