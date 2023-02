Dịch COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục duy trì đà ổn định

Photo : YONHAP News

Trong tuần đầu tiên của tháng 2, Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới trung bình trong ngày là 16.000 ca, giảm 23,8% so với một tuần trước đó. Số ca nặng đang điều trị cũng giảm 20,5%.Chính phủ Hàn Quốc nhận định làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 7 đang dần lắng xuống, có thể thấy qua việc số ca nhiễm mới mỗi ngày từ gần 90.000 người đã giảm xuống chỉ còn 10.000 người.Trong tình hình dịch COVID-19 trên đà giảm và Chính phủ Mỹ tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng trong tháng 5 tới, Hàn Quốc đang thảo luận về các phương án đối phó với dịch COVID-19 trong tương lai bao gồm phương án đảm bảo tiêm phòng vắc-xin định kỳ.Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) Jee Young-mee nhận xét sẽ biện pháp thích hợp nhất là tiêm phòng vắc-xin định kỳ một lần đối với người bình thường và hai lần đối người có nguy cơ lây nhiễm cao.Cơ quan dịch bệnh dự định sẽ đưa ra kế hoạch tiêm phòng cụ thể về đối tượng và số lần tiêm, sau khi tích cực thảo luận với các chuyên gia, xem xét tình hình dịch bệnh trong nước và chính sách phòng bệnh của nước khác.Tính đến 0 giờ ngày 9/2, Hàn Quốc ghi nhận 14.664 ca mắc COVID-19 mới, giảm 3.270 ca so với ngày hôm trước.Số ca mắc nhập cảnh từ nước ngoài là 13 ca, giảm 25 ca so với một ngày trước đó, và là mức thấp nhất kể từ sau ngày 21/5 năm ngoái (12 ca), trong đó có 31% là từ Trung Quốc.Số ca nhiễm nặng đang nhập viện điều trị là 293 ca, tăng 10 ca so với một ngày trước, nhưng giữ mức dưới 300 trong 4 ngày liên tiếp. Số ca tử vong trong ngày 8/2 là 34 ca, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 từ đầu dịch lên 33.680 người, tỷ lệ tử vong là 0,11%.