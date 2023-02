Đội cứu hộ Hàn Quốc phái cử tới Thổ Nhĩ Kỳ tìm được 5 người sống sót sau động đất

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong 7 tiếng đồng hồ kể từ khi bắt đầu công tác tìm kiếm cứu hộ vào lúc 5 giờ sáng ngày 9/2 (giờ địa phương), đội cứu hộ khẩn cấp mà Chính phủ Hàn Quốc phái cử tới Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ khắc phục thiệt hại do động đất đã tìm thấy và cứu được 5 người bị chôn vùi trong đóng tro tàn.Cụ thể, đội cứu hộ đã tìm kiếm một người đàn ông ngoài 70 tuổi tại một trường trung học phổ thông ở thành phố Antakya, tỉnh Hatay. Tiếp đó, vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày, đội cứu hộ đã cứu được một người cha cùng con ông là một bé gái 2 tuổi, và một phụ nữ 35 tuổi. Dù người phụ nữ bị gãy ngón tay, nhưng may mắn rằng những người này hoàn toàn không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Đội cũng tìm thấy một em bé sơ sinh nhưng không may em bé đã tử vong. Khoảng 2 tiếng sau đó, đội cứu hộ đã cứu thêm được một bé gái 10 tuổi cũng tại khu vực này.Đội cứu hộ dưới sự trợ giúp của những chú chó cứu hộ đang xác định vị trí của những người này để đưa ra ngoài, sẵn sàng chuyển tới bệnh viện ngay lập tức.Theo đề nghị của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, một ngày trước, đội cứu hộ Hàn Quốc quyết định triển khai hoạt động cứu hộ tại thành phố Antakya, tỉnh Hatay. Chính quyền thành phố sở tại bày tỏ vui mừng vì đội cứu hộ Hàn Quốc đã gặt hái thành quả trong công tác cứu nạn chỉ trong thời gian ngắn, hy vọng đội sẽ tiếp tục tìm kiếm được các nạn nhân khác còn sống sót trong những ngày tới.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đội cứu hộ khẩn cấp sẽ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong vòng 10 ngày. Bộ Ngoại giao sẽ xem xét tình hình thực tế để xem xét có cử nhóm cứu hộ lần hai hay không. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao xác nhận trong số 5 công dân Hàn Quốc du lịch gần tâm chấn của trận động đất, có ba người đã sơ tán tới nơi an toàn, hai người còn lại đã xác định được vẫn bình an, và sẽ sớm di chuyển sang địa điểm an toàn.Đội cứu hộ lần này có quy mô gồm tổng cộng 118 người được phái cử từ các cơ quan như Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin chiều ngày 8/2 đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, gửi lời chia buồn về thương vong do trận động đất. Ông Park khẳng định Seoul sẽ hỗ trợ hết sức có thể để giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục sớm thiệt hại. Đáp lại, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ gửi lời cảm ơn vì sự hỗ trợ tích cực và lời chia buồn từ Seoul.