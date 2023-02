Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc bắt đầu xét xử luận tội Bộ trưởng Hành chính và an toàn

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 9/2 đã tiếp nhận đề nghị xét xử luận tội từ Quốc hội đối với Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min, chính thức bước vào quá trình xét xử.Theo luật, Tòa án Hiến pháp sẽ phải đưa quyết định có luận tội ông Lee hay không trong vòng 180 ngày kể từ sau khi tiếp nhận đề nghị từ Quốc hội. Điều khoản này không mang tính ràng buộc, song Tòa án Hiến pháp khả năng cao sẽ có thể đẩy nhanh xét xử để tránh kéo dài lỗ hổng người đứng đầu cơ quan phụ trách về an toàn.Ông Lee là Bộ trưởng đầu tiên bị Quốc hội Hàn Quốc đề nghị luận tội. Xét theo tiền lệ trước đây, các vụ luận tội Tổng thống thường mất từ hai đến ba tháng, trường hợp lâu có thể kéo dài hàng năm. Lần này, có thể Tòa án Hiến pháp sẽ xúc tiến nhanh quá trình xét xử luận tội đối với Bộ trưởng Lee Sang-min, tương tự lần gần đây nhất là xét xử luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye.Trong số 9 thẩm phán của Tòa án Hiến pháp, có 2 người chuẩn bị hết nhiệm kỳ vào tháng 3 và tháng 4 tới, song điều này dự kiến sẽ không gây trở ngại lớn tới quá trình xét xử luận tội. Các thẩm phán của Tòa án Hiến pháp do Tổng thống, Quốc hội và Chánh án Tòa án tối cao mỗi bên chỉ định ba người. Hai thẩm phán sắp hết nhiệm kỳ tới đây sẽ do Chánh án Tòa án tối cao Kim Myung-soo chỉ định. Hai ứng cử viên mới sẽ phải trải qua phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội, nhưng không cần được Quốc hội chấp thuận mà Tổng thống có thể bổ nhiệm ngay sau khi kết thúc phiên điều trần. Ngoài ra, chỉ cần có trên 7 thẩm phán là Tòa án Hiến pháp vẫn có thể xét xử luận tội.Giữa các thẩm phán đang trao đổi ý kiến về việc liệu sơ suất của Bộ trưởng Lee Sang-min trong đối phó với thảm họa giẫm đạp Itaewon hồi cuối tháng 10 năm ngoái có phải đã vi phạm pháp luật hay Hiến pháp đến mức đáng phải bãi nhiệm hay không. Theo các phán lệ của Tòa án Hiến pháp thì phải chứng minh được tính nghiêm trọng của hành vi vi phạm pháp luật.Quốc hội nêu ra các lý do luận tội ông Lee là vi phạm Hiến pháp liên quan tới phòng ngừa và đối phó với sự cố, thảm họa, vi phạm Luật công chức và Luật cơ bản về quản lý an toàn và thảm họa. Điều này có nghĩa là Bộ trưởng Lee chưa làm tròn vai trò là một trong những người đứng đầu "tháp điều khiển" về ứng phó với thảm họa, sự cố.Tòa án Hiến pháp cho rằng việc ông Lee thiếu năng lực chính trị, hay đưa ra quyết định chính sách sai lầm không thuộc phạm vi xem xét trong quá trình xét xử luận tội. Tuy nhiên, giới luật pháp cho rằng trong trường hợp Bộ trưởng Hành chính và an toàn sai sót trong công việc gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho quốc gia thì phải coi đây là lý do luận tội.