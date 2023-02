Photo : YONHAP News

Một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9/2 (giờ địa phương) ra thông cáo cho biết Trung Quốc đã thả khinh khí cầu do thám nhằm mục đích thu thập thông tin tới hơn 40 quốc gia thuộc 5 châu lục, đứng sau hành động này là Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.Quan chức trên cho biết hình ảnh độ phân giải cao của máy bay trinh sát U-2 quân đội Mỹ cho thấy khinh khí cầu do thám của Bắc Kinh xâm nhập lãnh thổ bị Mỹ bắn hạ cuối tuần trước có thể thực hiện thao tác thu thập thông tin, tín hiệu. Trang thiết bị trên khinh khí cầu này rõ ràng là phục vụ mục đích do thám thông tin, không hề giống với trang thiết bị trên khinh khí cầu khí tượng.Theo quan chức này, trên khinh khí cầu của Trung Quốc có gắn nhiều ăng-ten có thể thu thập thông tin và xác định vị trí địa lý, cũng như được gắn một tấm pin mặt trời cỡ lớn để có thể tự sản xuất điện năng cần thiết, kích hoạt cảm biến thu thập thông tin linh hoạt.Mỹ một lần nữa phản bác hoàn toàn việc Trung Quốc phủ nhận đây chỉ là khinh khí cầu dân sự với mục đích quan trắc khí tượng, khẳng định việc Washington bắn hạ khinh khí cầu trên vùng trời Đại Tây Dương là hoàn toàn chính đáng.Quan chức trên nói thêm doanh nghiệp sản xuất khinh khí cầu do thám này là một đơn vị được quân đội Trung Quốc phê chuẩn. Washington sẽ xem xét biện pháp xử lý với các cơ quan hữu quan của quân đội Trung Quốc hỗ trợ cho vụ xâm phạm này.Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre trong buổi họp báo thường kỳ ngày 9/2 (giờ địa phương) thì cho biết Washington đã truyền đi thông điệp rõ ràng với Bắc Kinh, tuyên bố không thể chấp nhận hành động xâm phạm chủ quyền nào vào nước Mỹ. Washington sẽ khiến cho Bắc Kinh khó mà sử dụng chương trình khinh khí cầu do thám các nước trong thời gian tới.Cùng ngày, quan chức ngoại giao, an ninh trong Chính phủ Mỹ đồng loạt trình diện tại Quốc hội, báo cáo về vụ xâm phạm của khinh khí cầu Trung Quốc và công bố đối sách thời gian tới. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Melissa Dalton cho biết Bắc Kinh đang tăng cường hệ thống giám sát không phận khu vực Bắc Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ đang hiện đại hóa nguồn lực giám sát của Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ, nhằm nâng cao hệ thống giám sát; đồng thời xúc tiến phát triển hệ thống giám sát mới mang tên "Crossbow" và lắp đặt radar vượt đường chân trời (OTH).Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tham dự cuộc họp của Ủy ban Ngoại giao Hạ viện, cho biết Mỹ sẽ tiếp tục ngăn chặn việc Trung Quốc sử dụng công nghệ của Mỹ để hiện đại hóa quân đội nước này.Không chỉ vụ xâm phạm của khinh khí cầu do thám, bà Wendy còn liệt kê hàng loạt hành vi vi phạm trật tự quốc tế của Trung Quốc, như các hoạt động trái phép của Bắc Kinh trên vùng biển Hoa Nam và Hoa Đông, xâm phạm nhân quyền ở Tân Cương và Tây Tạng, hỗ trợ quân sự cho Nga, chính sách với Đài Loan. Thứ trưởng Mỹ khẳng định sẽ không "chần chừ" để bảo vệ lợi ích quốc gia.Hạ viện Mỹ ngày 9/2 đã thông qua dự thảo nghị quyết lên án vụ xâm phạm của khinh khí cầu do thám của Trung Quốc với sự nhất trí toàn diện; chỉ trích lập luận của nước này hoàn toàn là dối trá.