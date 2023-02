Hơn 21.000 người tử vong do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn AFP (Pháp) và Đài CNN của Mỹ ngày 9/2 (giờ địa phương) đưa tin số người tử vong do trận động đất đã tăng lên thành 17.600 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 3.370 người tại Syria, tổng cộng hơn 21.000 người. Hơn 78.000 người đang được điều trị trong bệnh viện tại hai nước. Quy mô thương vong nói trên vượt xa trận siêu động đất và sóng thần miền Đông Nhật Bản xảy ra vào năm 2011.Vấn đề đặt ra lúc này là khu vực bị thiệt hại do động đất quá rộng, nên việc nắm bắt quy mô thương vong về người không hề dễ dàng. Thậm chí, trong giới chuyên gia còn có ý kiến rằng số người bị vùi lấp trong các tòa nhà bị đổ sập do động đất có thể lên tới có tối đa 200.000 người.Cục Khảo sát địa chất Mỹ thì tính toán rằng xác xuất thương vong đạt trên 100.000 người đang là 24%.Hiện tại, thời tiết tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang lạnh sâu dưới 0 độ C. Thời gian càng trôi đi thì hy vọng cứu thêm được các nạn nhân còn sống sót trong đống đổ nát lại càng trở nên mong manh. Mặc dù đã qua "thời điểm vàng", nhưng đội cứu hộ đến từ các nước vẫn đang tích cực chạy đua với thời gian. Nhiều kỳ tích vẫn đang xảy ra. Một người phụ nữ và một bé gái 6 tuổi đã được cứu sống sau 68 giờ bị vùi lấp tại thành phố Kahramanmaras, hay một bé gái 10 tuổi được phát hiện sau 90 giờ tại tỉnh Hatay.Tuy nhiên, công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khó khăn do hơn 1.000 lượt dư chấn và cái lạnh khắc nghiệt. Điều quan trọng hơn cả là tình trạng thiếu trang thiết bị nghiêm trọng. Ngay cả những người còn sống sót sau động đất thì lâm vào khủng hoảng do mất nhà cửa.Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính có khoảng 23 triệu người bị ảnh hưởng từ trận động đất lần này. Họ lại đang gánh tai ương lần hai là cái lạnh, đói, và bệnh tật.