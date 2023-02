Giới tôn giáo Hàn Quốc chia buồn và quyên góp ủng hộ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc Lee Yong-hoon ngày 9/2 đã gửi thư chia buồn tới Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, cầu mong Chúa tiếp thêm sự an ủi và sức mạnh cho những người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang trong cơn khổ nạn, mang đến cho họ niềm hy vọng mới. Cộng đồng Công giáo Hàn Quốc sẽ nỗ lực để giúp đỡ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bằng nhiều cách khác nhau.Trong đó, tổ chức viện trợ nước ngoài chính thức của cộng đồng Công giáo Hàn Quốc Caritas Korea đang tiếp nhận tiền quyên góp từ các tín đồ nhằm giúp đỡ những nạn nhân gặp thiệt hại do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.Tổng giám mục Giáo phận Seoul Chung Soon-taick cùng ngày cũng đã gửi thông điệp chia buồn tới Thổ Nhĩ Kỳ, cầu mong linh hồn những nạn nhân thiệt mạng sẽ được an nghỉ vĩnh viễn trong sự an ủi và từ bi của Chúa.Tổng Giáo phận Seoul sẽ tiến hành quyên góp trong Thánh lễ Misa diễn ra vào ngày Chủ nhật 12/2 tới, để chuyển tới những khu vực bị thiệt hại do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại, Tổng Giáo phận Seoul đã chuyển 100.000 USD tiền hỗ trợ khẩn cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thông qua tổ chức Caritas Quốc tế (Caritas Internationalis), và sẽ tiếp tục quyên góp trong thời gian tới.Ngoài ra, 18 tổ chức Tin lành khác trên cả nước đang bắt đầu cuộc vận động quyên góp ủng hộ nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong vòng một tháng từ ngày 10/2-10/3. Các tổ chức này cho biết đã thiết lập được các kênh giúp đỡ nhanh chóng và thực chất cho gia quyến nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương thông qua các hội thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà truyền giáo Hàn Quốc, các tổ chức phi Chính phủ (NGO) tại Syria, để lấp lỗ hổng hỗ trợ giữa Chính phủ các nước.Mặt khác, các tông phái Phật giáo, như Tông phái Phật giáo Jogye (Tào Khê) Hàn Quốc, một ngày trước cũng triển khai hoạt động kêu gọi Phật tử quyên góp ủng hộ nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.