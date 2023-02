Seoul nối lại việc cấp thị thực ngắn hạn cho người nhập cảnh từ Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 10/2, Điều phối viên Ủy ban này kiêm Chủ tịch Ủy ban quản lý an toàn và thảm họa thuộc Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc Kim Seong-ho cho biết Chính phủ sẽ dỡ bỏ quy định hạn chế cấp thị thực ngắn hạn cho người nhập cảnh từ Trung Quốc từ ngày 11/2.Ông Kim nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc đã qua giai đoạn đỉnh điểm và dần đi vào ổn định. Cụ thể, tỷ lệ người nhập cảnh từ Trung Quốc dương tính với COVID-19 gần đây đã giảm xuống mức 1% và không phát hiện biến thể mới từ những người này.Seoul cũng sẽ xem xét từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch đối với người nhập cảnh sau khi cân nhắc tình hình tổng quan.Điều phối viên Kim Seong-ho cũng nhận định số ca mắc COVID-19 mới tính đến 0 giờ ngày 10/2 tại Hàn Quốc là khoảng 13.000 ca, ghi nhận mức thấp nhất kể từ sau 32 tuần; số ca nặng đang nhập viện điều trị liên tục giữ mức 200 người trong suốt 5 ngày qua, số ca tử vong là 17 người. Con số này chứng tỏ tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc vẫn đang trên đà giảm, mặc dù Chính phủ đã dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín từ ngày 30/1.Tuy nhiên, tỷ lệ tái nhiễm COVID-19 vẫn tăng trong 13 tuần liên tiếp kể từ tuần thứ 4 của tháng 10, nguyên nhân được cho là do người từng tiêm phòng hoặc nhiễm COVID-19 bị suy giảm hệ miễn dịch. Theo đó, Chủ tịch Kim kêu gọi những người có nguy cơ lây nhiễm cao, bao gồm người trên 60 tuổi có khả năng trở bệnh nặng, tiêm phòng vắc-xin cải tiến mùa đông trong thời gian sớm nhất để ngăn ngừa tái nhiễm.